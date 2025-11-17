BDM Digital impulsiona uma revolução econômica que transforma o mundo

Ativo brasileiro cresce com estabilidade absoluta e se consolida como o mais rentável e confiável do planeta

CAMPO GRANDE, Brasil, 17 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- O BDM Digital se destaca no Brasil como uma das iniciativas mais fortes de uso real de blockchain na economia do dia a dia. O ativo ultrapassa 41.500 usuários, alcança 1.075 comércios parceiros e soma mais de 1,2 milhão de transações realizadas. O BDM se tornou o motor central de um ecossistema que fortalece o comércio, gera renda e aumenta o poder de compra de milhares de famílias brasileiras.

A blockchain usada pelo BDM é uma tecnologia que registra cada transação de forma segura, organizada e transparente. Ela funciona como um "grande livro digital" usado por todos os participantes. Cada operação fica guardada em blocos que se conectam uns aos outros, o que impede fraudes e mudanças indevidas.

Desde o início de sua operação, o BDM apresenta crescimento constante. Em 2020, o valor de referência era de 3 reais. Hoje alcança 13,41 reais. Essa evolução reflete o fortalecimento do lastro, a expansão do ecossistema, o aumento do poder de uso e a circulação saudável do ativo dentro das comunidades. O avanço não nasce de especulação. Ele nasce do uso real. O BDM cresce com estabilidade, algo raro no universo de ativos digitais e funciona como meio de pagamento colocando poder de compra direto nas mãos da população.

Abrangência

O ativo nasceu em Mato Grosso do Sul e hoje alcança diversos estados e até outros países. Ele transforma a rotina de milhares de pessoas ao unir tecnologia simples, geração de renda, circulação local e inclusão econômica. Com centenas de estabelecimentos aceitando o BDM como forma de pagamento, a economia das cidades cresce de maneira forte, com benefícios diretos para comerciantes e moradores.

O CEO do BDM Digital, Urandir Fernandes, reforça que o acesso é fácil. "O aplicativo está disponível para todos. Basta baixar e utilizar na mesma hora. Ele é totalmente intuitivo e funciona para pessoas físicas e jurídicas. No app o usuário compra, paga, transfere e negocia. Além disso, caso deseje converter o ativo em moeda corrente, o processo pode ser feito a qualquer momento, direcionando os recursos para qualquer instituição financeira de sua preferência. É um ativo 100 por cento brasileiro, criado para ampliar a inclusão financeira com segurança e modernidade", afirma. A blockchain do BDM foi desenvolvida pela Associação Dakila Pesquisas após anos de trabalho para criar uma economia independente e sustentável.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2824991/BDM.jpg

FONTE BDM Digital