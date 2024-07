BE OPEN Art lança a terceira competição regional de 2024 para apoiar artistas emergentes da América Central

LONDRES, 5 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A BE OPEN Art, uma galeria online criada pelo grupo de reflexão humanitário BE OPEN de Elena Baturina, continua a realizar a BE OPEN Regional Art, competição regional destinada a apoiar artistas emergentes cuja arte melhor representa suas identidades regionais, culturais e étnicas.

Ao longo de 2024, a comunidade de especialistas BE OPEN continuará a selecionar os artistas que melhor representam a tradição artística de uma determinada região, para figurar na galeria BE OPEN Art e oferecer-lhes maior visibilidade.

A terceira etapa do segundo ano do programa incluirá os países da América Central: Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e Panamá.

Tradicionalmente, a etapa durará três meses, e o vencedor regional da América Central será anunciado e premiado com 500 euros no final de setembro de 2024. Enquanto isso, obras de arte de 20 artistas emergentes dos países listados serão publicadas na galeria on-line todos os meses, e uma votação pública selecionará o Artista Regional do Mês. No final da etapa, um dos vencedores mensais se tornará o Artista da Região, com base na quantidade de votos do público e dos membros da comunidade BE OPEN Art.

No final de 2024, a BE OPEN Regional Art viajará para a África Austral.

A competição regional acontece simultaneamente ao trabalho regular, em andamento, da BE OPEN Art, cujos especialistas selecionam, todos os meses, 20 novos artistas para a galeria, usando a votação on-line para escolher o Artista do Mês e o Artista do Ano.

Com o objetivo de apoiar talentos emergentes, a BE OPEN Art seleciona artistas em início de carreira que destacam a consciência social e as soluções estéticas para os males do mundo contemporâneo. O projeto tem como missão a busca de novos influenciadores da cena artística e convida todos a contribuir.

A BE OPEN é uma iniciativa global para fomentar a criatividade e a inovação, um grupo de reflexão cuja missão é promover pessoas e ideias no presente para construir soluções para o futuro. É uma iniciativa cultural e social apoiada pela filantropa e empresária internacional, residente na Áustria, Elena Baturina.

