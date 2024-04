Beeviral inova e faz lançamento mundial de recurso para programas de indicação

SÃO PAULO, 8 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Beeviral, líder em soluções de Member Get Member para empresas no Brasil, está realizando grandes avanços no marketing digital. A Martech acaba de lançar mundialmente o seu novo recurso, o Beeviral Engage, apresentado na Times Square, em Nova Iorque, no último dia 05 de abril. O foco da nova feature é aumentar o engajamento dos clientes em programas de indicação.

Beeviral na Times Square, em NY

O recurso promete revolucionar a forma como as empresas gerenciam e promovem seus programas de indicação de clientes, oferecendo, dessa forma, uma abordagem inovadora e altamente eficaz para impulsionar o engajamento de indicadores e, por consequência, conquistar mais clientes.

Para Marcelo Pereira, CEO da Beeviral, para o sucesso em programas de indicação, é preciso focar no engajamento da sua comunidade de indicadores.

"Uma empresa com mais de 10.000 pessoas cadastradas em seu programa de indicação e não as engajar da forma correta, deixa de aproveitar as oportunidades existentes na sua base de clientes e, isso inclui não só engajar de uma forma correta como também automatizar processos de engajamento" - explica Marcelo.

O Beeviral Engage permite empresas criarem sequências de engajamento automáticas baseadas em eventos, datas especiais ou até mesmo de forma pontual sempre explorando diversos canais de comunicação. Ainda segundo a empresa, uma estratégia de Member Get Member de sucesso deve estar relacionada a engajamento e gamificação.

Vinicius Pires, CMO da Beeviral afirma que "a combinação entre engajamento e gamificação é realmente um estouro. Já havíamos lançado recentemente, em 2023, o primeiro aplicativo de indicação de clientes, o "Minhas Indicações", voltado totalmente para gamificação. Agora, estamos muito felizes de completar o ciclo de recursos, que irá trazer grandes resultados para os nossos clientes".

Member Get Member como estratégia de crescimento para a empresa

Os gastos em mídia paga como Google e Instagram estão cada vez mais elevados. O desafio atual de qualquer empresa é atingir um crescimento orgânico e sustentável. Segundo Marcelo, times de marketing mais maduros já exploram o potencial de usar a indicação de clientes como um canal de vendas ativo e não deixar apenas ao acaso.

"Cerca de 83% dos clientes satisfeitos estariam dispostos a indicar uma empresa, porém apenas 29% de fato indicam porque não são estimulados da maneira correta" - aponta o empresário.

Tendo sido eleita Top 5 Martech em 2023 pela 100 Open Startups, a Beeviral, vem ganhando cada vez mais notoriedade no cenário nacional. Isso contando com mais de 370% de crescimento, possuindo em seu portfólio grandes marcas como Globoplay, Lacta, PicPay, Ifood, Sympla entre outras no seu portfólio de clientes.

"Hoje, como referência do mercado quando o assunto é programas de Member Get Member. Estamos ajudando todas as empresas no Brasil para que utilizem da força dos seus próprios clientes satisfeitos para crescerem de forma orgânica e sustentável, mostrando o potencial da diversificação do canal de aquisição, reduzindo o custo e aumentando as vendas", conclui Vinicius.

