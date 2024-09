Bem Brasil é 2ª colocada na categoria Alimentos & Bebidas do ranking Maiores & Melhores da Exame

O ranking tem avaliação técnica do Ibmec e avalia indicadores financeiros e contábeis, assim como boas práticas de ESG

SÃO PAULO, 19 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Bem Brasil, líder de vendas de batatas congeladas no País, comemora ao longo de sua trajetória de mais de 17 anos, importantes reconhecimentos que a empresa conquistou no setor de varejo. O mais recente é o segundo lugar na categoria Alimentos & Bebidas do ranking 2024 da Exame Melhores & Maiores, além de 333ª na colocação geral.

O ranking tem metodologia desenvolvida pela EXAME, em parceria com o Ibmec, uma das mais conceituadas escolas de negócios do país. A publicação leva em conta não somente os indicadores financeiros e contábeis, como também a diversidade na gestão, boas práticas ambientais e de governança, as quais têm relevância na avaliação.

"A cada ano, temos visto um aumento de premiações recebidas pela Cia. Esta, da Exame, é mais uma que demonstra a relevância da Bem Brasil para o País e o setor de alimentos como um todo, pois é das mais desejadas pelas empresas. Somos únicos em tudo o que fazemos: desde a atenção dada à colheita e até ao nosso amplo portfólio, sempre pensando em entregar grandes momentos e uma excelente experiência para o nosso consumidor. E esse é o nosso DNA. Nosso propósito de alimentar bons momentos vem fazendo a diferença e estamos felizes não só com o reconhecimento, mas, principalmente, pela oportunidade de fazer parte da jornada diária de tantas famílias brasileiras", diz o CEO da Bem Brasil, Dênio Oliveira.

Sobre a Bem Brasil

A Bem Brasil Alimentos, indústria 100% brasileira de batatas pré-fritas congeladas, atua no mercado há 17 anos, sendo pioneira na atividade. A marca é líder de mercado no Brasil e em todas as regiões do Brasil, segundo a Scanntech e Nielsen, e detém mais de 50% do share nacional no acumulado de 2023, conforme pesquisa Comex Stat. A companhia conta com duas unidades fabris no Triângulo Mineiro: uma em Araxá e a outra no município de Perdizes, que geram mais de 1.300 empregos diretos e 4 mil indiretos. Seu mix contempla mais de 20 produtos voltados para food service e varejo nacional. Além de contar com o reconhecimento do mercado pela qualidade de seus produtos, ao longo dos anos, a Bem Brasil conquistou diversos prêmios pela sua excelência em segurança de alimentos e gestão de pessoas. A empresa prima pela sustentabilidade, com uma atuação focada na responsabilidade socioambiental e na governança corporativa, o que também já rendeu diversas certificações, entre elas, três vezes a do Selo Mais Integridade - 2021, 2022 e 2023 - e o certificado internacional de gestão ambiental ISO 14001. Na área de recursos humanos, a Bem Brasil recebeu recentemente e pelo quinto ano consecutivo a notícia de que figura no ranking de Lugares Incríveis Para Trabalhar (LIPT). Na categoria agronegócio, foi uma das ganhadoras do XXV Prêmio Minas – Desempenho Empresarial – Melhores e Maiores Empresas – 2023 e vencedora na categoria Alimentos e Bebidas no Prêmio Melhores do Agronegócio 2023, promovido pela Globo Rural. Dentre outras certificações, a empresa tem também: pelo segundo ano consecutivo, a liderança da categoria Carnes, Frios e Congelados da NPS Benchmarking da Opinion Box; além de disso, pelo segundo ano consecutivo os certificados MESC: empresa certificada em satisfação do cliente; melhor empresa em satisfação do cliente de todo o segmento; entre as 100 melhores empresas do Brasil em satisfação do cliente; e em 2024 reconhecida ainda com o certificado de Melhor Qualidade dentre todas as 10 mil marcas avaliadas pelo instituto. Possui também o selo Great Place to Work (GPTW).

Contato: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2509215/BemBrasil.jpg

FONTE Bem Brasil