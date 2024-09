Bem Brasil recebe Prêmio de Excelência em Satisfação do Cliente pelo Instituto MESC

Companhia recebe premiação pelo segundo ano consecutivo e, em 2024, com Destaque de Melhor Qualidade de Produto

SÃO PAULO, 23 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Bem Brasil, líder de vendas de batatas congeladas no País, anuncia mais uma conquista notável: o reconhecimento como uma das "100 Melhores Empresas do Brasil em Satisfação do Cliente" pelo segundo ano consecutivo pelo Instituto MESC. A marca também foi reconhecida como melhor empresa em satisfação do cliente do segmento e com o certificado de Melhor Qualidade de produto dentre todas as 10 mil marcas avaliadas pelo instituto.

Sobre ter recebido este reconhecimento pelo segundo ano consecutivo e sobre o destaque de Melhor Qualidade de produto, o CEO da Cia, Denio Oliveira comentou: "Ter esse destaque corrobora o trabalho que toda a nossa equipe realiza. Essa conquista é dividida por todo o time da Bem Brasil, como incentivo para continuarmos nesse caminho de oferecer os melhores produtos e valorizar a experiência dos nossos clientes food, varejo e consumidores finais".

O prêmio é considerado o mais importante de satisfação do cliente do Brasil e está na sua 9ª edição. A metodologia proporciona uma visão 360° da experiência do consumidor, avaliando 22 dimensões comportamentais. A pesquisa MESC recebeu mais de 20 milhões de opiniões de 11 mil marcas em 280 segmentos de mercado. Na segunda fase, o MESC realiza um Cliente Oculto nos canais de atendimento de cada empresa, além de uma avaliação da reputação da marca dentro do Google News e curadoria por parte de jornalistas habilitados.

Flávia Naves, responsável pelo Marketing, Experiência do Cliente e Trade Marketing da Bem Brasil, avalia que "toda a metodologia complexa e ao mesmo tempo abrangente do Mesc percebe o 360o da imagem da marca pelo cliente e mede a experiência real. Isso nos mostra que o caminho traçado para a Cia em experiência do cliente há 5 anos é muito assertivo e que temos, de fato, uma cultura de CX".

A Bem Brasil e o foco no cliente

A marca é líder isolada em presença da batata nos lares brasileiros - detém mais de 50% do share nacional, conforme pesquisa Comex Stat. A empresa tem certificações que atestam que é focada em primar pela sustentabilidade, com atuação focada na responsabilidade socioambiental e na governança corporativa.

Sobre este tema, Carlos Januário, Supervisor de CX da Bem Brasil comenta: "A Bem Brasil investe em uma estratégia assertiva em CX, cujo propósito é garantir o sucesso do cliente, colocando-o no centro da estratégia e, assim, contribuir para o crescimento do negócio. A companhia entende a experiência como algo multidisciplinar, onde todas as áreas contribuem e trabalham para cada vez mais entregar excelência tanto em produtos quanto em relacionamento".

Segundo pesquisa do Consumer Trends 2024, 65% dos clientes já desistiram de uma compra em razão de uma experiência ruim, e a experiência do círculo de amigos e familiares também interfere, 52% dos consumidores deixam de comprar de uma marca quando amigos ou familiares tiveram uma experiência ruim com ela. Mas, como uma via de mão dupla, 60% dos consumidores indicam ou elogiam publicamente as marcas que oferecem uma boa experiência. Por isso, a Bem Brasil adota como uma de suas principais estratégias o foco na cultura de experiência do cliente. Essa abordagem não apenas fortalece nosso relacionamento com os consumidores e clientes, mas também nos impulsiona a inovar constantemente, garantindo que cada interação seja única e positiva.

Sobre a Bem Brasil

A Bem Brasil Alimentos, indústria 100% brasileira de batatas pré-fritas congeladas, atua no mercado há 17 anos, sendo pioneira na atividade. A marca é líder de mercado no Brasil e em todas as regiões do Brasil, segundo a Scanntech e Nielsen, e detém mais de 50% do share nacional no acumulado de 2023, conforme pesquisa Comex Stat. A companhia conta com duas unidades fabris no Triângulo Mineiro: uma em Araxá e a outra no município de Perdizes, que geram mais de 1.300 empregos diretos e 4 mil indiretos. Seu mix contempla mais de 20 produtos voltados para food service e varejo nacional. Além de contar com o reconhecimento do mercado pela qualidade de seus produtos, ao longo dos anos, a Bem Brasil conquistou diversos prêmios pela sua excelência em segurança de alimentos e gestão de pessoas. A empresa prima pela sustentabilidade, com uma atuação focada na responsabilidade socioambiental e na governança corporativa, o que também já rendeu diversas certificações, entre elas, três vezes a do Selo Mais Integridade - 2021, 2022 e 2023 - e o certificado internacional de gestão ambiental ISO 14001. Na área de recursos humanos, a Bem Brasil recebeu recentemente e pelo quinto ano consecutivo a notícia de que figura no ranking de Lugares Incríveis Para Trabalhar (LIPT). Na categoria agronegócio, foi uma das ganhadoras do XXV Prêmio Minas – Desempenho Empresarial – Melhores e Maiores Empresas – 2023 e vencedora na categoria Alimentos e Bebidas no Prêmio Melhores do Agronegócio 2023, promovido pela Globo Rural.Dentre outras certificações, a empresa tem também: pelo segundo ano consecutivo, a liderança da categoria Carnes, Frios e Congelados da NPS Benchmarking da Opinion Box; além de disso, pelo segundo ano consecutivo os certificados MESC: empresa certificada em satisfação do cliente; melhor empresa em satisfação do cliente de todo o segmento; entre as 100 melhores empresas do Brasil em satisfação do cliente; e em 2024 reconhecida ainda com o certificado de Melhor Qualidade dentre todas as 10 mil marcas avaliadas pelo instituto. Possui também o selo Great Place to Work (GPTW).

CONTATO: [email protected]

FONTE Bem Brasil