Beneo lança campanha que coloca a gestão do vale-transporte na agenda estratégica do RH

SÃO PAULO, 6 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- Durante anos, o vale-transporte foi tratado pelo mercado como um tema operacional, restrito à rotina administrativa e resolvido, na maioria das empresas, por controles manuais, planilhas e correções constantes. A consequência desse modelo é conhecida pelos profissionais de Recursos Humanos: retrabalho, baixa previsibilidade e ruídos frequentes com colaboradores em um benefício que precisa funcionar de forma contínua. É a partir dessa realidade que a Beneo lança a campanha "Vale-Transporte Beneo, o ÚNICO que VALE", colocando o tema no centro da agenda estratégica do RH.

A iniciativa parte de um ponto fundamental: embora obrigatório, o vale-transporte raramente é tratado como um processo estratégico. "As questões relacionadas ao vale-transporte são mal resolvidas com frequência nas empresas, com muito retrabalho e processos lentos", afirma Armando Ribeiro, founder e CEO da Beneo. "A campanha nasce para mostrar que esse benefício só funciona bem quando existe método, tecnologia e experiência por trás da operação."

Com mais de 20 anos de atuação direta nesse benefício, Ribeiro liderou a transição do pedido em papel para o modelo digital no Brasil, movimento que redefiniu o mercado e passou a ser adotado por todo o setor. A partir dessa experiência, a Beneo estruturou um modelo capaz de organizar toda a lógica do benefício para operar mesmo diante de exceções e mudanças constantes, comuns à realidade dos RHs.

O conceito criativo da campanha se apoia em quatro pilares, chamados de os quatro Vales, que explicam por que o vale-transporte exige uma gestão estruturada. O primeiro é o Vale-Autoridade, que evidencia a experiência acumulada ao longo de duas décadas operando o benefício em diferentes cenários, perfis de empresas e contextos operacionais, permitindo mapear gargalos e falhas recorrentes.

O segundo pilar é o Vale-Tecnologia, que trata da automação inteligente do processo. Diferente de soluções que apenas digitalizam tarefas, a plataforma da Beneo foi construída para prevenir inconsistências, organizar fluxos e reduzir intervenções manuais. Já o Vale-Transparência responde à necessidade de previsibilidade, ao centralizar dados, status e alertas em um único ambiente, reduzindo ruídos entre RH e colaboradores.

Por fim, o Vale-Conexão destaca o papel do colaborador, que passa a acompanhar informações, solicitar segunda via de cartão e corrigir dados diretamente pelo aplicativo, sem acionar o RH a cada etapa. "Nosso objetivo não é apenas operar vale-transporte, mas estruturar um benefício que impacta milhões de trabalhadores", reforça Ribeiro.

FONTE Beneo