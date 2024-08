Binomo Apresenta por Tempo Limitado Novas Competições 1v1

KINGSTOWN, São Vicente e Granadinas, 7 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Binomo, uma das principais plataformas de negociação global, lançou um novo recurso interessante: 1v1 ou negociação um a um.

1v1 é uma competição que o coloca frente a frente com um trader aleatório da Binomo. O objetivo do 1v1 é tornar a negociação ainda mais interessante para todos os usuários, permitindo que eles conheçam os limites de suas habilidades.

Qualquer trader com uma conta Standard ou superior e um mínimo de US$ 15 (ou equivalente em moeda local) para cobrir a taxa de inscrição pode participar do 1v1. O desafio é fazer até 30 negociações em 15 minutos e marcar mais pontos do que o rival. O ganhador leva tudo, inclusive a taxa de inscrição do rival.

Para participar de uma partida, visite a seção "Torneios" no binomo.com , clique em "1v1" e "Buscar concorrente". O sistema encontrará automaticamente um oponente e o 1v1 começará.

Durante o 1v1, os participantes marcarão pontos com base em seus resultados de negociação: 2 pontos se sua negociação for bem-sucedida ou 1 ponto se a negociação for malsucedida/acabar em empate.

O participante com o maior número de pontos vence. Em caso de empate, ambos os participantes receberão o reembolso das taxas de inscrição em suas contas reais.

A graça do 1v1 está na ênfase nas habilidades e na estratégia. O valor da negociação e os ativos escolhidos são irrelevantes: a pura habilidade de negociação determina o vencedor.

Atualmente, o 1v1 está disponível na versão web do Binomo, inclusive no navegador móvel por meio do aplicativo.

Sobre a Binomo

A Binomo se estabeleceu como uma das principais plataformas de negociação por mais de uma década, atendendo a milhões de usuários em 130 países. Sua associação à Comissão Financeira e os prêmios internacionais confirmam a confiabilidade da plataforma.

A Binomo oferece uma interface moderna, mais de 70 ativos financeiros e 30 ferramentas analíticas avançadas. Ela fornece tutoriais em vídeo gratuitos, estratégias e uma conta demo para que qualquer trader possa tomar decisões informadas e atingir suas metas financeiras.

Você pode obter mais informações em binomo.com.

Aviso Legal: A negociação sempre traz riscos financeiros inerentes. É por isso que a Binomo está disponível para adultos com 18 anos ou mais.

