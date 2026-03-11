Biodance,marca global de K-Beauty, acelera a expansão na América Latina, com destaque para o lançamento da Sephora México

SEUL, Coreia do Sul, 11 de março de 2026 /PRNewswire/ -- marca global de beleza K Biodance está expandindo rapidamente sua presença na América Latina, consolidando-se como uma potênciano mercado de cuidados com a pele da região. Impulsionada pela crescente demanda internacional, a marca está ampliando ativamente seus canais de distribuição por meio de parcerias regionais importantes com os principais varejistas, incluindo Falabella, Sokobox, Blush-Bar e Pigmento. Como um marco importante nessa estratégia agressiva de crescimento, a Biodance orgulhosamente anuncia seu lançamento oficial na Sephora México.

A estreia da Sephora México apresenta um portfólio de 19 SKUs com curadoria que abrange sua máscara de hidrogel, toner pad, produtos de limpeza e cremes. Esta linha é liderada pelo produto herói mundialmente reconhecido da marca, o Bio-Collagen Real Deep Mask. Tendo ultrapassado 174 milhões de unidades vendidas em todo o mundo, esta máscara de hidrogel viral garantiu o primeiro lugar nos principais canais globais, incluindo Amazon US & Europe, Olive Young (KR) e Sephora US.

Desde a sua criação, a Biodance construiu uma reputação como um inovador orientado pela ciência. Ao combinar a biotecnologia com formulações testadas por dermatologistas, seus produtos limpos e hipoalergênicos são projetados para fortalecer a barreira natural da pele e fornecer hidratação e elasticidade visíveis. Essa abordagem clinicamente inspirada ressoa profundamente com entusiastas e profissionais de cuidados com a pele em todo o mundo.

Essa expansão estratégica da América Latina se alinha à trajetória financeira fenomenal da Biodance. A empresa cresceu de US $24 milhões em 2022 para US $100 milhões em 2024 - um aumento notável de 240% em relação ao ano anterior. Com base nesse impulso explosivo, a Biodance estabeleceu uma meta ambiciosa de receita de US $ 400 milhões até 2026, demonstrando forte confiança na demanda global sustentada e na escalabilidade operacional.

"A América Latina é uma região estratégica fundamental para nossa próxima fase de crescimento global", disse um porta-voz da Biodance. "Embora o lançamento da Sephora México seja um marco emocionante, ele representa um compromisso maior com os consumidores latino-americanos. Com base no sucesso recorde de nossa tecnologia de hidrogel - com mais de 174 milhões de máscaras vendidas - estamos expandindo ativamente nossa abrangente linha de cuidados com a pele por meio de diversos parceiros de varejo para fornecer soluções de fortalecimento de barreiras apoiadas cientificamente em toda a região."

