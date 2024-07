Biofast implementa laboratórios para atendimento em UPAs em parceria a Prefeitura de São Paulo

Empresa de saúde instala unidades de testagem rápida pela grande São Paulo, investindo no cuidado com as diversas camadas da população

SÃO PAULO, 22 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Biofast , referência em diagnósticos clínicos e de imagem com duas décadas de experiência e excelência, montará laboratórios de análises clínicas em nove Unidades de Pronto Atendimento (UPA) na Grande São Paulo. Após o sucesso das unidades de Hemo-Dengue pontos de testagens rápidas implementadas em parceria com a prefeitura de São Paulo, contra a Dengue. O laboratório busca contribuir cada vez mais com diagnósticos e tratamentos assertivos contra qualquer enfermidade.

Ao lado da prefeitura, o laboratório irá implantar minilaboratórios para agilizar o processo de diagnóstico e tratamento dos pacientes na região metropolitana. Com dois PA Fast Labs, como é popularmente conhecido, já em funcionamento na UPA Rio Pequeno e outro na região do Itaim Paulista, a medida tem como principal objetivo acelerar o tempo de espera de exames nas unidades que antes tinham a estimativa de entrega de 2horas e agora não passa de 30 minutos.

Assim, oferecendo um serviço que antes não estava disponível para essas Unidades de Pronto Atendimento (UPA), com a implementação desses novos pontos de testagem o laboratório tem como meta aumentar significativamente a quantidade de exames realizados por mês, visando atingir o marco de 240 mil exames mensais, atendendo a todas as camadas da sociedade. Este esforço é parte de uma estratégia abrangente para controlar e reduzir o tempo de espera dos pacientes em Prontos de atendimento na cidade, oferecendo diagnósticos rápidos e precisos que permitem intervenções médicas mais eficazes.

Além dos benefícios imediatos para os pacientes, os novos pontos de testagem também representam um avanço significativo para saúde. Com mais sete minilaboratórios (PA FAST LAB) para serem entregues até o final de julho, será necessário a contratação de mão de obra para auxiliar no funcionamento das unidades, ajudando a gerar empregos para a população na região metropolitana de São Paulo. "Com o lançamento destes novos laboratórios (PA FAST LAB) ao lado da prefeitura, procuramos garantir um atendimento de qualidade e acessibilidade a todos, em qualquer lugar da capital. Além disso iremos gerar emprego para as diversas áreas", diz Claudio Bernardino, Gestor de NTH (Núcleo Técnico Hospitalar) da Biofast.

O laboratório reforça seu compromisso com a saúde pública, trabalhando para oferecer soluções rápidas e eficazes para toda a população. "Nosso objetivo é garantir que todos tenham acesso a cuidados de saúde de qualidade, permitindo um tratamento mais rápido e eficiente, seja no caso de dengue ou qualquer outra enfermidade", diz Regiane Saladino, Diretora do Laboratório.

Reconhecido por entidades certificadoras como ONA (Organização Nacional de Acreditação) e ISO (Organização Internacional de Normalização), a Biofast garante padrões internacionais de excelência em seus serviços com um portfólio de exames extenso, que abrange desde anatomia patológica até avançados diagnósticos genéticos e toxicológicos, refletindo sua competência técnica e capacidade de processamento de milhões de exames mensalmente.

Sobre a Biofast – Meu laboratório de Exames

A Biofast é referência em diagnósticos clínicos e de imagem no Brasil. Fundada há 20 anos, oferece acesso a uma ampla variedade de exames, atendendo às demandas de pacientes, médicos e operadoras de saúde. Reconhecida pelo seu compromisso com a qualidade e pela inovação contínua no setor, a Biofast tem uma trajetória marcada pelo sucesso e pela expansão. Com instalações de ponta e equipes altamente qualificadas, o grupo se destaca pela habilidade em entregar resultados rápidos e precisos, desempenhando um papel vital no fomento da saúde e bem-estar da comunidade. Além disso, com a capacidade de processar até 5 milhões de exames por mês, a Biofast reafirma seu status como sinônimo de confiança e excelência no mercado de saúde. Para mais informações sobre a Biofast e seus serviços, acesse o site www.biofast.com.br.

FONTE Biofast