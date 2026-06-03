Bitshopp acelera expansão global, anuncia Paulo Guzzo como CEO e se antecipa ao mercado de tokenização de ativos integrada à IA

Empresa inicia nova fase com expansão para os Estados Unidos e planos de operação em Dubai, além de projetos estratégicos de tokenização de ativos reais integrados com IA

SÃO PAULO, 3 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Bitshopp, startup brasileira especializada em blockchain, anuncia a nomeação de Paulo Guzzo como CEO. O movimento marca uma nova fase da companhia, que está reforçando sua estrutura executiva em meio à expansão internacional, com nova operação nos Estados Unidos e planos de presença estratégica em Dubai. A empresa também passa por análise de entrada de novos investidores e expansão do uso de Inteligência Artificial em sua plataforma de tokenização.

Guzzo tem mais de 30 anos de experiência no segmento de tecnologia voltada para o setor financeiro, com passagem por grandes empresas, como Cielo e Livelo, no Brasil, além de atuação internacional nos Estados Unidos e na América Latina. Na Bitshopp, assume o comando em uma etapa dos negócios que exige ainda mais conexões estratégicas e capacidade de execução. Marcos Mocatino, fundador da Bitshopp, permanece como responsável pela visão estratégica, inovação e criação dos produtos, como Chief Visionary Officer (CVO) da empresa. A nova configuração contribui para a evolução de longo prazo e o caráter de inovação da companhia, ao mesmo tempo em que fortalece a gestão executiva para o novo ciclo de crescimento.

Para Mocatino, a nomeação de Guzzo simboliza o início de uma nova fase e o amadurecimento da companhia. "A Bitshopp chega a este momento com tecnologia validada à frente do mercado, um time altamente qualificado e clareza sobre o papel que queremos ocupar. Paulo traz ampla experiência no setor financeiro, visão de negócios e capacidade de conduzir operações em ambientes complexos. Como fundador, me sinto honrado em poder trabalhar ao lado de alguém com tanta experiência e respeito no mercado", afirma Mocatino.

A expansão internacional é uma das frentes centrais da empresa. A Bitshopp já vinha desenvolvendo iniciativas fora do Brasil e agora está estruturando oficialmente sua operação nos Estados Unidos, em que prevê a abertura de uma subsidiária no país. A presença local irá apoiar a aproximação com clientes, parceiros e investidores internacionais, além de projetos ligados ao mercado imobiliário americano, que é bastante estratégico e possui uma lacuna de liquidez e escala que a plataforma da Bitshopp possui capacidade para ajudar a resolver. Como parte de sua estratégia, a companhia também planeja sua presença em Dubai, um dos principais hubs mundiais de inovação financeira, ativos digitais e blockchain, que reúne grandes investidores.

"Nos últimos anos, o mercado global de tokenização de ativos vem registrando forte crescimento, impulsionado pela digitalização financeira, avanço regulatório e crescente adoção da tecnologia blockchain. A tokenização começa a ser tratada como infraestrutura vital para o mercado financeiro, e não apenas como uma tese de inovação", afirma Guzzo. De acordo com o executivo, empresas, fundos e instituições públicas buscam soluções que combinem segurança, governança, interoperabilidade e simplicidade para operar ativos digitais e ativos do mundo real em blockchain. "É exatamente essa combinação que a Bitshopp entrega. Minha missão é contribuir para que a companhia ganhe escala, amplie sua presença internacional e esteja pronta para capturar oportunidades no Brasil e em outros mercados", diz.

Projetos de destaque da Bitshopp

A infraestrutura da Bitshopp já é usada em iniciativas relevantes de tokenização no mercado nacional. Recentemente, a empresa foi selecionada, em consórcio com a Laqus, para participar do projeto-piloto de tokenização da ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais). A iniciativa está em fase de testes e avalia, em ambiente controlado, como ativos como debêntures e cotas de fundos de investimento podem ser estruturados, emitidos, transferidos e liquidados com apoio de tecnologia de registros distribuídos. A plataforma da Bitshopp está sendo utilizada como infraestrutura tecnológica para simular processos que são capazes de ampliar a eficiência, a rastreabilidade e a automação no ciclo de vida desses ativos.

Além disso, a companhia foi uma das fornecedoras de tecnologia em um dos principais consórcios do DREX, com a Caixa Econômica Federal, Elo e Microsoft, no piloto liderado pelo Banco Central do Brasil. A participação da Bitshopp envolveu o uso de sua plataforma em testes com ativos tokenizados e conexão com a infraestrutura do piloto, em que a tokenização estava sendo usada para representar moedas e títulos públicos. Além disso, estava sendo usada em outros casos de uso testados, trazendo mais segurança e agilidade nas transações, com benefícios de rastreabilidade e transparência.

A empresa também vem ampliando a plataforma com recursos de inteligência artificial para o uso de tokens integrados a agentes de IA e comércio agêntico, e para otimizar a segurança e o monitoramento das transações realizadas por meio da plataforma. A Bitshopp também está estruturando parcerias com provedores globais de custódia de ativos digitais e soluções que conectam moedas tradicionais, como real, dólar e euro, e métodos de pagamentos tradicionais, como PIX, a ativos digitais (RWAs) e stablecoins.

A plataforma da Bitshopp opera em modelo 100% white label e permite que empresas criem, emitam, gerenciem e negociem ativos tokenizados e registros de dados em blockchain sem a necessidade de infraestrutura própria ou equipes especializadas na tecnologia blockchain. A solução pode ser aplicada a diferentes classes de ativos, como recebíveis, ativos imobiliários, créditos de carbono, ouro, commodities e instrumentos financeiros estruturados, com recursos de rastreabilidade, fracionamento, automação e liquidação digital.

Sobre a Bitshopp

A Bitshopp é uma startup brasileira de tecnologia que busca desburocratizar e simplificar processos por meio da tokenização de ativos e registro de dados em blockchain. Com uma plataforma agnóstica, a Bitshopp atende a diversos setores, ajudando empresas a criar negócios inovadores e ecossistemas de tokens para otimizar operações e aumentar sua confiabilidade. Para mais informações, acesse www.bitshopp.com.

FONTE Bitshopp