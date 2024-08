BJ88 ASSINA UM LUCRATIVO ACORDO DE PATROCÍNIO DE 8 MILHÕES DE DÓLARES COM AFC BOURNEMOUTH

MANILA, Filipinas, 14 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A BJ88, uma das marcas de confiança que mais cresce na Ásia, garantiu um excelente novo contrato de patrocínio de camisas com a equipe da primeira divisão inglesa AFC Bournemouth.

O novo acordo de "longo prazo" entra em vigor a partir do início da temporada 2024/25.

AFC Bournemouth, apelido chamado The Cherries, é um famoso time de futebol com uma série de jogadores de alto nível, incluindo o atacante inglês Dominic Solanke, além de uma rica história que abrange mais de um século.

Premium Global Partners

BJ88 comentou: "Estamos verdadeiramente entusiasmados e honrados por chegar a acordo sobre esta parceria importante e mutuamente benéfica com uma marca de futebol tão histórica e globalmente respeitada como a AFC Bournemouth. Ficamos muito impressionados com a determinação e ambição do clube, e esperamos trabalhar com o clube para apoiá-los com algumas inovações empolgantes no futuro."

Sobre o anúncio, o diretor comercial da AFC Bournemouth, Rob Mitchell, comentou: "O clube está animado com a parceria com a bj88 para o que é um acordo recorde. O investimento deles terá um enorme significado para nos ajudar a competir na Premier League dentro e fora do campo."

A BJ88 Gaming é uma marca de renome com sede nas Filipinas, com licenças operacionais de propriedade orgulhosa, incluindo a PAGCOR Filipinas.

Melhores Jogos

O BJ88 oferece uma variedade empolgante de jogos excelentes nos principais esportes, incluindo críquete, futebol, basquete, tênis e muito mais.

Provedores de jogos, incluindo: Jili, PG Soft, Evolution e Pragmatic Play

Benefícios excepcionais para os jogadores

Cadastro fácil - Depósitos e saques rápidos - Taxas de pagamento atraentes - Bônus valiosos - Área de membros VIP.

Seguro e Protegido

A tecnologia avançada do sistema de firewall BJ88 garante que as informações pessoais dos membros sejam criptografadas automaticamente e protegidas de forma ideal.

O BJ88 está fazendo ondas através de sua plataforma, jogos e abordagem exclusivos em relação à hospitalidade. Probabilidades de elite, promoções emocionantes e uma experiência social de liderança têm sido o catalisador para o seu rápido crescimento.

