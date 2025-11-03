Black Friday da Livelo permite que clientes juntem pontos com compras para viajar no ano que vem

A Pink Friday Livelo traz opções para diversos perfis de consumidores, desde aqueles que sonham com novos produtos eletrônicos até os que querem viajar com desconto. Campanha conta com grandes marcas parceiras como Amazon Brasil, Casas Bahia e Shopee.

SAO PAULO, 3 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Livelo, maior empresa de recompensas do país, inicia sua campanha de Black Friday, batizada de Pink Friday, com diversas oportunidades para os clientes que querem fazer suas compras valerem mais. Ao longo de todo o mês, a companhia trará ofertas para otimizar os gastos dos brasileiros, que poderão ter mais benefícios ao juntar pontos em transações que tinham planejado. Já para aqueles querem uma ajuda extra nas despesas, será possível trocar os pontos por viagens, produtos e até dinheiro.

A Livelo se uniu a mais de 150 marcas relevantes de diversos segmentos como Amazon Brasil, Shopee, Magalu, Casas Bahia, Renner, Insider, Natura, O Boticário, Decolar, Booking.com e Movida, entre outras, para proporcionar as melhores vantagens. Ao todo, mais de 700 ofertas estão planejadas.

Os consumidores poderão fazer compras através do site com marcas parceiras ou no Shopping Livelo, marketplace do programa, e juntar mais pontos ao adquirir produtos eletrônicos, além de itens de moda, beleza e decoração.

Na prática, com a campanha, o cliente poderá juntar tantos pontos que conseguirá usar o saldo acumulado para, por exemplo, viajar no ano que vem. Em simulação, ao adquirir uma televisão de 65 polegadas, no valor estimado de R$ 4.800 através de uma oferta que dê 5 pontos a cada real gasto, será possível juntar 24.000 pontos. Esses pontos garantem passagens aéreas de ida e volta para o Rio de Janeiro, Brasília ou mesmo Porto Alegre, saindo de São Paulo, em março do ano que vem. Dessa maneira, a compra feita na Black Friday traz um benefício real para o brasileiro.

Além disso, os mais de 55 milhões de clientes do programa que querem usar os pontos podem desfrutar de várias novidades. Ao longo da Pink Friday, será possível trocar pontos por passagens aéreas com desconto, transferir pontos para as principais companhias aéreas, adquirir produtos ou até dinheiro, através da solução de cashback, e participar de ofertas relâmpago.

"A Black Friday é um dos melhores momentos do ano para potencializar o acúmulo de pontos e transformar as compras em recompensas futuras. A Livelo quer estar no dia a dia do cliente, mostrando que é possível juntar pontos com transações rotineiras. Esses pontos podem ser trocados por viagens, produtos e até dinheiro. O cliente escolhe o que é melhor para ele. Nos unimos a diversos parceiros para trazer a melhor proposta de valor para a Pink Friday", afirma Marcelino Cruz, Diretor Executivo de Negócios e Growth da Livelo.

Todas as ofertas da Pink Friday, que acontece durante todo o mês de novembro, estão disponíveis no site ou aplicativo da Livelo.

Sobre a Livelo

A Livelo é a maior empresa de recompensas do Brasil. Com nove anos de mercado, já possui mais de 55 milhões de clientes e diversas possibilidades para acúmulo e uso de pontos através das centenas de empresas parceiras. O programa permite que os participantes juntem pontos com compras online no Shopping Livelo e em sites parceiros, assinando o Clube Livelo, transferindo os pontos de outro programa de fidelidade e com outras soluções, que podem ser encontradas aqui. Os pontos acumulados podem ser trocados por produtos no Shopping Livelo, viagens e serviços no catálogo da companhia, além de serem utilizados para pagamentos via Pix, no checkout de marcas parceiras como Amazon Brasil e Decolar, em lojas físicas, como Raia e Pão de Açúcar, através do PagStix, e na CVC, ou até mesmo transformados em dinheiro com a solução de cashback. Na frente B2B, a empresa auxilia companhias de qualquer setor a potencializar seus negócios, seja com pontos para incentivar funcionários, fidelizar clientes ou vender mais. Saiba mais sobre a Livelo no site ou aplicativo da companhia.

