BLACK+DECKER prepara lista de presentes aos amantes de praticidade no dia a dia

SÃO PAULO, 28 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Cada pessoa tem um estilo de vida, um jeito de se vestir, se divertir e também de lidar com as situações da vida. Mas o fato é: todas gostam de ter facilidade e praticidade em diversos momentos do dia a dia. Pensando nisso a BLACK+DECKER preparou uma lista de presentes repleta de alternativas para esse mês de agosto.

Arrancador Auxiliar para Automóveis – JS500S-BR

Prevenção e limpeza no trânsito

Para aqueles que passam boa parte do tempo no trânsito ou que adoram uma viagem de fim de semana, o presente perfeito é o Arrancador Auxiliar de Partida – JS500S-BR. O produto é destinado àqueles que não abrem mão de ter no porta-malas um equipamento capaz de dar carga na bateria sem a necessidade de utilizar outro veículo. Com energia portátil de 12V, ele possui porta-USB 5V 500MA para recarregar aparelhos eletrônicos, além de 4 lâmpadas de LED de emergência.

Agora, para quem gosta de manter o carro sempre limpo, a sugestão da BLACK+DECKER é o Aspirador Portátil - BCHV001D1E. O modelo é compatível com o sistema Powerconnect, que permite que uma única bateria seja utilizada em diversos produtos da marca. Acompanha reservatório de 500 ml, que pode ser lavado com facilidade, bocal estreito para cantos, tubo extensor e escova para pisos, além de filtro HEPA.

Praticidade na cozinha

Aos amantes de café, a melhor opção de presente é a Cafeteira Espresso Multifunções – CE1100G. Compatível com cápsulas do sistema Nespresso® e Dolce Gusto® ️, ela tem dosagem ajustável, que permite o preparo de até 2 cafés simultâneos, com a quantidade desejada. A pressão de 20 bar extrai o máximo de sabor e aroma, enquanto itens como a base coletora de resíduos removível, o espumador, o aquecedor de leite e a base superior aquecedora de xícaras adicionam um toque de barista às preparações.

Com acabamento em inox, o produto possui reservatório de 1,5 litro e desligamento automático após 25 minutos de inatividade, que proporcionam conveniência e segurança. Além disso, acompanha acessórios que ampliam as possibilidades de bebidas, como o filtro para cafés curto e longo; porta-filtro para café em pó; e colher medidora niveladora, para o preparo de espressos intensos e lattes saborosos.

Já o Grill Elétrico - G1400 é o aliado perfeito aos que desejam preparar carnes, legumes grelhados e sanduíches de maneira prática e fácil. O produto possui uma abertura de 180 graus, dobrando sua área de preparo. As chapas antiaderentes possuem articulação que permitem que o grill se adeque a todas as necessidades de preparação dos alimentos. Com potência de 1200W, ele também possui bandeja coletora de gordura e trava para guardar grill na vertical.

Sobre a BLACK+DECKER

Com mais de um século de tradição no mercado mundial e presente no Brasil há 76 anos, a BLACK+DECKER oferece soluções para auxiliar nas mais diversas atividades realizadas em casa. A marca possui uma linha completa de eletroportáteis, composta por produtos de design moderno e que garantem praticidade ao dia a dia, além de ferramentas ideais para os reparos e as manutenções domésticas, tanto em áreas internas quanto externas. Com o slogan "fica fácil", a BLACK+DECKER é a escolha certa para os adeptos do conceito "faça você mesmo". Para mais informações, acesse www.blackanddecker.com.br.

