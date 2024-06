Blockbit expande suas ofertas e passa a comercializar plataforma de segurança cibernética no modelo SaaS

Empresa disponibiliza três planos sem investimentos iniciais e com baixos pagamentos mensais, e fornece serviços de gestão e monitoramento para operação e respostas a incidentes em tempo real

SÃO PAULO, 19 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Blockbit, empresa especializada no mercado de cibersegurança, anuncia a ampliação de serviços e passa a comercializar sua plataforma de segurança cibernética no modelo Software como Serviço (SaaS), incluindo também Hardware como Serviço (HaaS). A Blockbit Platform fornece proteção de redes e conectividade segura por meio de Next-Generation Firewall e Secure SD-WAN, que podem ser instalados fisicamente (appliance), como máquina virtual (virtual machine) ou na nuvem (cloud). A partir de agora, a plataforma, que inclui hardware, software e subscrições, pode ser contratada por meio de pagamentos mensais reduzidos e sem investimentos iniciais.

Três planos estão sendo anunciados e incluem benefícios diversos para que empresas de todos os tamanhos e segmentos possam adotar a cibersegurança em suas operações. No plano mais avançado, por exemplo, a Blockbit disponibiliza novos serviços de monitoramento e gestão especialmente desenhados para empresas que não possuem profissionais especializados em segurança cibernética, ou que buscam terceirizar esse serviço.

O modelo SaaS tem se tornado uma tendência dominante no mercado de tecnologia devido à sua flexibilidade, economia e eficiência. "Esse formato de comercialização torna a cibersegurança mais acessível para empresas de todos os tamanhos. Em vez de investir antecipadamente, os custos são distribuídos ao longo do tempo. Com o modelo SaaS, as empresas podem reduzir custos com infraestrutura, evitar despesas de capital inicial e contar com mais serviços da Blockbit", afirma Leticia Rocha, Gerente de Canais na Blockbit, lembrando que a empresa pode apoiar os clientes na identificação das melhores opções para seus negócios, com investimentos que sejam adequados para o que precisam.

Com esta novidade, a Blockbit oferece desde o plano mais simples e econômico até o plano mais completo, o SaaS Premium, no qual passa a realizar toda a gestão de segurança cibernética do cliente com um atendimento personalizado. Com o plano SaaS Premium, a Blockbit atua no monitoramento do ambiente digital, usando inclusive recursos de Inteligência Artificial para detectar ameaças, e age imediatamente caso alguma anormalidade seja notada, fornecendo respostas aos incidentes em tempo real. A oferta inclui suporte ilimitado, 24 horas por dia, sete dias por semana, além da instalação do equipamento. Dessa forma, o cliente pode focar nas operações de seus negócios e realocar recursos de forma mais estratégica, deixando a operação de segurança com a Blockbit.

A Blockbit também oferece o plano intermediário SaaS Plus, ideal para empresas que necessitam de uma implementação rápida e eficaz, além de um suporte flexível, com pagamento mensal para o uso da plataforma e sua configuração completa. O plano mais acessível, SaaS Basic, oferece a locação da solução para empresas que preferem operar a plataforma internamente ou com seu fornecedor de serviços atual, e a mesma estrutura de pagamento mensal para o uso com um suporte básico. O plano é disponibilizado a partir de R$ 199 por mês.

Os planos possuem opção de contratação adicional de suportes e serviços, e de adicionar redundância, com segundo equipamento atuando em alta disponibilidade. "Atualmente, não é mais possível que empresas operem sem colocar no centro de suas estratégias a segurança cibernética. Com o aumento exponencial das ameaças digitais e a maior sofisticação de ataques, os negócios precisam estar atentos aos riscos. A Blockbit está disponibilizando opções de planos para que qualquer empresa seja capaz de proteger seu ambiente digital com eficiência e economia", afirma a executiva.

Para que os clientes da Blockbit possam mais rapidamente e constantemente se capacitar em sua plataforma, a Blockbit também disponibiliza três sistemas de apoio ao cliente que promovem a autonomia e eficiência no uso de seus produtos: Blockbit University, Blockbit Chat AI e Blockbit Forum. O Blockbit University é um portal de treinamento e certificação on-line que oferece cursos completos e vídeos práticos, acelerando o conhecimento técnico dos usuários. O Blockbit Chat AI é um assistente virtual inteligente que fornece suporte instantâneo e preciso a qualquer hora, solucionando dúvidas específicas com base em Inteligência Artificial e em vasto material técnico atualizado. O Blockbit Forum promove um ecossistema colaborativo onde clientes, parceiros e especialistas trocam insights e resolvem questões coletivamente, otimizando a segurança digital e expandindo redes profissionais. Juntos, esses sistemas garantem uma operação eficiente, segura e independente dos produtos Blockbit.

Recentemente, a Blockbit anunciou nova versão de sua plataforma, que passou a contar com recursos avançados de Data Loss Prevention, para prevenir vazamento de dados, e suporte a múltiplos modems de celular a partir de um único equipamento, criando uma conectividade mais resiliente. Atualizações no controle de aplicação (Application Control) também foram anunciadas, assim como na integração de Safe Search como camada adicional de proteção no DNS Content Filtering, promovendo uma navegação ainda mais segura. Com a nova versão da Blockbit Platform, a empresa trouxe ao mercado corporativo recursos ainda mais robustos e automatizados, que agregam praticidade e eficiência na segurança cibernética de companhias de qualquer tamanho, para que tenham mais confiabilidade na proteção dos dados e sistemas de seus negócios, tanto em redes locais quanto em nuvem. Para conhecer mais sobre os planos e soluções da Blockbit, acesse www.blockbit.com/

Sobre a Blockbit

A Blockbit é uma empresa de cibersegurança com atuação global e que tem como missão oferecer soluções de alta tecnologia para proteger organizações de todos os portes contra ameaças e ataques digitais. Para isso, une experiência, inteligência analítica e inovação como chaves para desenvolver uma plataforma de segurança completa e sempre alinhada às principais tendências globais de cibersegurança. A Blockbit possui laboratório de inteligência de última geração e uma rede com mais de 150 parceiros globais para atender mais de 2 milhões de usuários e 5 mil clientes corporativos. Para obter mais informações, acesse: www.blockbit.com/

FONTE Blockbit