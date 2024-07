Blockbit impulsiona a transformação digital e fornece segurança cibernética para varejista O Precinho

Blockbit Platform está ampliando a cibersegurança e integrando 36 lojas e a matriz do varejista com tecnologias de ponta em projeto desenvolvido em conjunto com a Open Network

SÃO PAULO, 18 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Blockbit, empresa de produtos de cibersegurança, anuncia a implementação de sua Blockbit Platform em 36 lojas e na matriz da varejista O Precinho para ampliar a segurança cibernética dos negócios. O projeto foi desenvolvido em parceria com a Open Network, provedora de serviços gerenciados e revenda da Blockbit. A plataforma da Blockbit, que disponibiliza Secure SD-WAN (Rede Definida por Software), Next-Generation Firewall (Firewall de Última Geração) e Global Security Management (Gerenciamento Centralizado) para o cliente, já está fornecendo mais segurança e perfomance para a rede de varejo e possibilitando que a troca de informações entre todos os pontos de vendas espalhados pelos estados de São Paulo e Minas Gerais ocorra de forma ágil e com máxima proteção digital.

"Com a implementação da plataforma da Blockbit, estamos fornecendo uma ampla segurança com tecnologias de ponta para esse importante cliente, que tem uma grande e complexa operação" afirma Leonardo Winter, Diretor Comercial da Blockbit. De acordo com o executivo, a falta de controle no que os usuários poderiam acessar nas lojas, monitoramento da entrada e saída de dados e uma comunicação rápida e eficaz entre lojas e matriz, por exemplo, eram alguns dos principais desafios enfrentados pelo O Precinho. "A partir do projeto que desenvolvemos, estamos apoiando a empresa a entrar em uma nova jornada de digitalização, otimizando suas operações com mais segurança, velocidade e qualidade de atendimento aos seus clientes", diz.

Entre as soluções da Blockbit Platform adotadas pelo O Precinho está o Blockbit Secure SD-WAN, que proporciona controle, otimização e segurança avançados de todas as conexões da empresa, com uma arquitetura moderna e escalável para a integração e o gerenciamento de uma rede geograficamente espalhada. Com isso, o Precinho está contando com maior redundância e disponibilidade de rede, prevenindo interrupções indesejadas, que podem ser altamente arriscadas para o varejo.

"O projeto está sendo um sucesso e estamos tendo benefícios muito importantes nas nossas operações", afirma André Sasseron, Gerente de TI do O Precinho. Segundo o executivo, algo essencial para os negócios é a comunicação das filiais com a matriz, onde fica centralizado o banco de dados da empresa, com as informações necessárias para realizar todas as vendas. Por isso, é preciso garantir que a comunicação entre esses pontos ocorra de forma rápida e com eficácia. O Blockbit Secure SD-WAN está possibilitando mais flexibilidade e agilidade nessa comunicação, pois direciona o tráfego para os links que apresentam melhor qualidade no momento, priorizando a transmissão do que for mais importante, seja uma aplicação de negócio, voz ou e-mails, por exemplo. "Dessa forma, estamos conseguindo ter maior velocidade na troca de informações e assegurando maior produtividade e rápido atendimento aos nossos clientes nas lojas, além de termos muito mais estabilidade nas operações, que não podem parar", diz.

Outra solução adotada é o Blockbit Next-Generation Firewall, um firewall corporativo de última geração que combina controles de acesso e proteção para usuários, aplicações e rede, com recursos como filtro de conteúdo web (SWG), inspeção detalhada de pacotes (DPI), inspeção de tráfego criptografado, proteção avançada contra ameaças (ATP) e sistema de prevenção de intrusão (IPS). O Next-Generation Firewall da Blockbit possibilita que sejam feitas análises em tempo real do tráfego nas aplicações utilizadas pelos colaboradores, permitindo que sejam adotadas políticas de segurança mais granulares e eficientes, e fornecendo maior controle e visibilidade sobre o ambiente e negócio. Dessa forma, O Precinho consegue monitorar de forma mais proativa como os seus ativos de tecnologia são usados e se efetivamente a política da empresa está sendo colocada em prática por meio de uma ferramenta avançada que apoia no enfrentamento aos desafios da segurança digital realizando o controle e o bloqueio de ameaças e ataques modernos.

Para ter um gerenciamento centralizado do Blockbit Secure SD-WAN e do Blockbit Next-Generation Firewall, O Precinho também está utilizando o Blockbit Global Security Management. A tecnologia permite monitorar, gerenciar e padronizar a configuração dos recursos da Blockbit Platform a partir de uma interface única, que pode ser acessada de forma remota. Desse modo, os gestores podem garantir que as políticas de segurança estejam padronizadas em todas as lojas, além de agilizar processos de atualizações das tecnologias, por exemplo, já que podem ser feitos à distância e em escala, sem a necessidade de acessar cada um dos dispositivos. Além disso, com o Global Security Management da Blockbit, a empresa possui uma visão completa das atividades dos recursos adotados, o que possibilita identificar padrões e comportamentos anormais em seu ambiente, e facilita a detecção de atividades suspeitas e a implementação de novas respostas a ameaças.

"O projeto que desenvolvemos em conjunto com a Blockbit está proporcionando muito mais segurança digital e conformidade com a LGPD para O Precinho, algo essencial para redes varejistas, que atuam com dados sensíveis de negócios e dos clientes", diz Wesley Garcia, CEO da Open Network. "Estamos fornecendo alta qualidade tecnológica e de serviços para a empresa, reforçando a proteção das conexões, prevenindo vazamentos e intrusões, e garantindo um excelente custo-benefício ao cliente", diz.

A iniciativa com O Precinho reforça o compromisso da Blockbit em fornecer soluções de segurança inovadoras. Para mais informações, acesse: www.blockbit.com

Sobre a Blockbit

A Blockbit é uma empresa de cibersegurança com atuação global e que tem como missão oferecer soluções de alta tecnologia para proteger organizações de todos os portes contra ameaças e ataques digitais. Para isso, une experiência, inteligência analítica e inovação como chaves para desenvolver uma plataforma de segurança completa e sempre alinhada às principais tendências globais de cibersegurança. A Blockbit possui laboratório de inteligência de última geração e uma rede com mais de 150 parceiros globais para atender mais de 2 milhões de usuários e 5 mil clientes corporativos. Para obter mais informações, acesse: www.blockbit.com

Sobre a Open Network

A Open Network, parceira Blockbit, está a 12 anos no mercado agregando valor ao negócio de seus clientes através de serviços de Cyber Segurança, Consultoria e Gestão especializada em TI. Para maiores informações, acesse: www.opennetwork.com.br

FONTE Blockbit