Blockchain.com anuncia expansão para o Brasil e lança infraestrutura fluida de pagamentos cross-border

Levando rails de pagamento de stablecoins de nível corporativo e acesso global para a maior economia da América Latina

A empresa nomeia Fabrizio Spada, veterano em pagamentos financeiros, para liderar a expansão e a área de trading na América Latina

SÃO PAULO, 24 de junho de 2026 /PRNewswire/ ­­-- A Blockchain.com anunciou hoje a expansão institucional de suas operações no Brasil, com uma solução de liquidez cross-border dedicada à maior economia da América Latina. A nova infraestrutura permite que empresas brasileiras movimentem e liquidem recursos no exterior com menos restrições do que nos sistemas bancários tradicionais.

A expansão representa um marco importante na estratégia institucional global da Blockchain.com, e se apoia na ampla presença regulatória da empresa, com licenças e registros em diversos países que sustentam suas capacidades de pagamento a terceiros. À medida que mais corporações buscam alternativas transparentes e de baixo custo às redes tradicionais de pagamentos internacionais, a expansão institucional da Blockchain.com no Brasil acontece em um momento decisivo. Com operações de tesouraria cada vez mais globais, as stablecoins vêm se consolidando como uma ferramenta confiável e programável para mover valor entre fronteiras.

"Estamos vendo uma demanda crescente de empresas que desejam a velocidade e a eficiência dos ativos digitais sem a complexidade tradicionalmente associada ao universo cripto", declarou Fabrizio Spada, General Manager para o Brasil. "Nosso papel é oferecer uma infraestrutura em conformidade regulatória, segura e escalável, que permita as instituições movimentar capital globalmente com confiança."

Para empresas em toda a América Latina, o acesso confiável e a custos acessíveis ao dólar americano sempre foi um gargalo operacional. Os bancos tradicionais costumam impor limites rígidos de capital, tarifas complexas sobre transaçãoes internacionais e prazos longos de liquidação. A Blockchain.com endereça esse problema ao oferecer aos clientes institucionais uma alternativa mais rápida e de menor custo às transferências bancárias internacionais tradicionais.

Para entregar essa solução cross-border ponta a ponta os Estados Unidos, a Blockchain.com está se associando a bancos ­americanos para viabilizar a liquidação em dólar e o roteamento de pagamentos internacionais. Um dos pilares de plataforma é a capacidade de rotear e liquidar transferências usando stablecoins, incluindo USDC e USDT, selecionando automaticamente a infraestrutura mais eficiente conforme a origem e o destino de cada transferência. Isso ajuda os clientes corporativos a reduzir a dependência de intermediários tradicionais e a otimizar as operações de tesouraria e os pagamentos de fornecedores.

A solução foi desenhada para empresas que gerenciam fornecedores internacionais, folha de pagamento, fluxos de tesouraria e comércio transfronteiriço, permitindo liquidação em tempo quase real e, ao mesmo tempo, mais visibilidade e eficiência operacional. Ao combinar a conectividade bancária tradicional com a infraestrutura de stablecoins, a Blockchain.com oferece às instituições acesso direto aos ecossistemas de moeda fiduciária e de ativos digitais.

O Brasil é um dos mercados mais importantes da América Latina, com um cenário de pagamentos digitais em rápida evolução, forte participação institucional e adoção crescente de serviços financeiros baseados em blockchain. A expansão da Blockchain.com posiciona a empresa para apoiar empresas de toda a região na modernização de suas operações de pagamentos internacionais e de tesouraria.

Após o expansão no Brasil, a Blockchain.com planeja ampliar sua presença corporativa regional para outros mercados da América Latina, levando as mesmas capacidades de liquidez e liquidação cross-border a mais empresas em toda a região.

A expansão se apoia no negócio institucional mais amplo da Blockchain.com, que atende hedge funds, market makers, corporações e clientes de elevado patrimônio em todo o mundo por meio de um conjunto de soluções de corretagem, liquidez, custódia e infraestrutura de mercado.

Clientes institucionais e empresas que desejam saber mais as capacidades de liquidação cross-border podem acessar Blockchain.com/institutional.

Sobre a Blockchain.com

A Blockchain.com está conectando o mundo ao futuro das finanças. Líder global em serviços de cripto, ajuda milhões de pessoas em todo o mundo a acessar criptomoedas. Desde sua fundação, em 2011, Blockchain.com conquistou a confiança de mais de 95 milhões de carteiras e mais de 43 milhões de usuários verificados, e já viabilizou mais de US$ 1,1 trilhão em transações com criptoativos.

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FONTE Blockchain.com