BMC Apresenta Soluções em Saúde Respiratória e do Sono na Hospitalar 2024

PEQUIM, 26 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Hospitalar se destaca como a principal feira de negócios de saúde da América Latina, tendo consolidado sua posição ao longo de mais de 30 anos de história. Tornou-se a principal interface de conexão entre várias comunidades de saúde, oferecendo oportunidades únicas de negócios, networking e troca de conhecimento ao longo do evento de 4 dias. Como uma empresa global em sono e saúde respiratória, a BMC apresentou suas linhas de produtos na Hospitalar 2024 e fez amigos e se comunicou com pessoas de todo o mundo.

BMC en Hospitalar 2024!

Dedicada ao sono e à saúde respiratória há mais de 20 anos, a BMC está comprometida em compartilhar conhecimento e soluções por meio de exposições e se comunicar com ideias e tecnologia de ponta. Nesta exposição, a BMC compartilhou seus principais produtos, incluindo dispositivos CPAP e BPAP, que são projetados para proporcionar uma melhor experiência de sono e também oferecer uma boa relação custo-benefício. Além disso, o CPAP de viagem M1 Mini da BMC, popular em todo o mundo por seu design leve, é adequado para uso em aviões, garantindo que os clientes que sofrem de Apneia Obstrutiva do Sono (aos) possam manter seu tratamento mesmo durante a viagem.

Uma boa máscara é a chave para o sucesso do tratamento, e a BMC tem diferentes gerações de máscaras para que os clientes possam encontrar uma máscara confortável que lhes caiba a um custo menor.

Para uso hospitalar, a BMC oferece o dispositivo respiratório de alto fluxo da série H-80. Com os modos exclusivos AutoFlow e SmartFlow, o dispositivo oferece um modo inteligente e sua faixa de fluxo pode atingir até 80L/min, atendendo a uma variedade de necessidades clínicas.

A BMC também lançou a máscara F3. Com uma estrutura principal comum e cotovelos V, NV1, NV2 e NV3 opcionais, atende a diversas necessidades de ventilação não invasiva.

Com o passar dos 4 dias, a BMC agradece a todos os clientes e amigos aqui! As ideias de destaque e a tecnologia de ponta são ganhos significativos da BMC ao participar desta conferência. No futuro, a BMC continuará focando no sono e no campo respiratório, usando nossos produtos e soluções para ajudar as pessoas a viver melhor!

BMC Medical Co., Ltd. (BMC), estabelecida em Pequim, China, em 2001, foi fundada para fazer parceria com famílias em todo o mundo na superação do desconforto das doenças respiratórias crônicas. A BMC fornece produtos de qualidade, serviços profissionais e cuidados proativos para ajudar as pessoas a dormir melhor e respirar melhor. Nos últimos 20 anos, a BMC expandiu seu alcance, com filiais e subsidiárias em Tianjin, Xi'an, Shenzhen e Dongguan, empregando mais de 800 indivíduos dedicados.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=1FIYOIZdlQA

FONTE BMC Medical Co.,Ltd.