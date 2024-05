BNA E-SPORTS DE LORENZO CATALDI É UM DOS FINALISTAS DO EA FC 24 DO CAMPEONATO BRASILEIRO, A GLOBAL PRO E-SPORTS

CHAPECÓ, Brasil, 6 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A BNA E-SPORTS (instagram bnaggofc) de Lorenzo Cataldi (instagram loozote_bna) do Rio Grande do sul, em parceria com a Máquina do Mal E-Sports foi um dos finalistas da modalidade EA FC 24 (antigo FIFA), ficando com a segunda colocacao do Campeonato Brasileiro da GLOBAL E-Sports em parceria com o time da Chapecoense e chape mil grau onde o presencial ocorreu nos dias 04 e 05 de Maio na Cidade de Chapecó/ SC. Os jogadores do Chapecoense prestigiaram o evento.

O Campeonato teve a participação de times de E-Sports como BNA E-SPORTS (em parceria com Máquina), Bonifaz, Gold Star e XK time, disputando jogos como FC 24, Free Fire, dentre outros.

Segundo Lorenzo Cataldi, tratou-se de um longo trabalho, desde a fundação do time BNA E-SPORTS em 2021, passando por muitas dificuldades para o reconhecimento do E-Sports nacional, porém, analisa que o apoio de patrocinadores e cidades apoiadoras, como Chapecó, vem crescendo a cada dia.

Segundo a Global e Lorenzo Cataldi do BNA, o fenômeno do E-Sports tem aumentado a cada dia, movimentando 2,5 Bilhões de gamers no mundo, 1,5 Bilhões de dólares de receita até 2023, 350 milhões de fans e quase 500 milhões de expectadores.

