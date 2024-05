Bollinger Motors automatiza operações de garantia com Syncron

A Syncron Warranty torna o pós-venda automotivo mais eficiente, simplificando as operações e aumentando a satisfação do cliente.

CHICAGO, 30 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Syncron, líder em oferecer software de pós-venda para OEM e pós-venda baseado em IA, anunciou hoje que a Syncron Warranty foi selecionada pela Bollinger Motors, um fabricante de caminhões comerciais elétricas dos EUA com sede em Oak Park, Michigan.

A Bollinger Motors, que irá lançar o inovador Bollinger B4 totalmente elétrico no segundo semestre de 2024, identificou a necessidade de um parceiro de ciclo de vida de garantia completo com profundo conhecimento automotivo para ajudar a agilizar as operações e, ao mesmo tempo, oferecer padrões de experiência com clientes líderes do setor.

A Syncron se destacou por sua interface intuitiva e compatível ao usário, apoiada por registro simplificado de garantia, automação e rastreamento granular. Em comparação com outros parceiros potenciais, a Bollinger Motors observou que a Syncron era rentável e escalável para atender às crescentes necessidades comerciais.

A Bollinger Motors também destacou a confiança na marca Syncron, a reputação da Syncron em soluções OEM inovadoras, robustas e flexíveis e a abordagem colaborativa da equipe como fatores em sua decisão.

"Sentimos que a integralidade da solução de garantia da Syncron é o fator que lhes deu vantagem", disse Rob Marcott, diretor comercial da rede de pós-venda na Bollinger Motors. "A plataforma nos permite gerenciar todos os aspectos do processo de garantia e ter a capacidade de escalar à medida que nossos negócios e linha de produtos crescem."

A Syncron Warranty conecta e aprimora todo o processo de garantia, permitindo que as empresas processem reclamações, rastreiem devoluções e vendam novos planos de serviço em uma plataforma, enquanto reduzem custos e aumentam a receita. Com a Syncron Warranty, os clientes da Syncron observaram uma redução de até 23% no gasto total com garantia, uma redução de 30% no tempo de processamento de reclamações e um aumento de 58% na recuperação de fornecedores.

A Syncron Warranty permite que os distribuidores simplifiquem a gestão de garantia, processem reclamações com mais rapidez e melhorem o atendimento ao cliente, aumentando a satisfação e a fidelidade. Para os usuários finais, garante tranquilidade com solução mais rápida de problemas, melhor serviço e uma experiência de propriedade superior.

Além de obter uma solução completa de gestão de garantia, a Bollinger Motors ganha um parceiro confiável para o crescimento. "A Syncron oferece mais do que uma solução inovadora e abrangente de gestão de garantia; é na verdade uma solução para agregar valor em menos de nove meses", disse Anneliese Schulz, diretora de receitas na Syncron. "Nos tempos de hoje, os clientes recorrem a nós para apoiá-los em suas necessidades de reduzir custos, e agilizar e digitalizar suas operações de garantia, substituindo aplicações legadas. E, além da tecnologia certa, o tempo para obter valor e uma verdadeira experiência em campo são a fórmula vencedora para possibilitar o sucesso do cliente."

Com a Syncron, a Bollinger Motors ganha um parceiro confiável com mais de 25 anos de experiência no setor de pós-venda e mais de US$ 3 bilhões em criação anual de valor entre OEMs e distribuidores em todo o mundo. A Syncron Warranty é um componente essencial da nuvem Connected Service Experience (CSX) da Syncron, uma plataforma de IA e ML que ajuda fabricantes e organizações de serviços a transformar sua abordagem à gestão do ciclo de vida do serviço do início ao fim.

Sobre a Syncron

A Syncron ajuda fabricantes e distribuidores a aproveitar a nova economia de serviços, otimizando a lucratividade do pós-venda, aumentando a fidelidade do cliente e permitindo a transição para a servitização. A Syncron alinha todos os serviços de pós-venda com sua plataforma de nuvem Connected Service Experience (CSX), ajudando as empresas a se diferenciarem através de experiências excepcionais no pós-venda e, ao mesmo tempo, impulsionando um crescimento significativo da receita. As principais marcas do mundo confiam na Syncron, o que a torna a maior líder mundial privada em soluções SaaS de gestão inteligente do ciclo de vida de serviços. Para saber mais, acesse syncron.com.

Sobre a Bollinger Motors

Fundada em 2015 por Robert Bollinger, a Bollinger Motors, Inc. é uma empresa sediada nos EUA e com sede em Oak Park, Michigan. A Bollinger Motors está desenvolvendo caminhões comerciais com cabine no chassi totalmente elétricos nas classes 4-6. Em setembro de 2022, a Bollinger Motors se tornou uma empresa de propriedade majoritária da Mullen Automotive, Inc. Saiba mais em bollingermotors.com e mullenusa.com.

