BOTOX® (toxina botulínica A) recebe aprovação da Anvisa para uso no músculo platisma

BOTOX ® é o primeiro tratamento estético na categoria de neuromodeladores a ser aprovado para uso além da face 7 , possibilitando maior harmonia estética entre rosto e pescoço.

A aplicação de toxina botulínica A da Allergan Aesthetics demonstrou melhora da proeminência moderada a grave do músculo platisma, o músculo mais superficial do pescoço 2 .

A inclusão do platisma no planejamento estético ajuda a uniformizar a aparência entre rosto e face, não evidenciando diferenças em relação ao envelhecimento da pele nas diferentes regiões3

SÃO PAULO, 3 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A Allergan Aesthetics, uma empresa AbbVie (NYSE: ABBV), anuncia que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso de BOTOX® (toxina botulínica A) para a melhora da aparência do músculo platisma quando observado em contração máxima6 - condição que pode gerar incômodo estético na região do pescoço e da mandíbula, com possível impacto emocional.1,3

Botox ® é a primeira toxina botulínica A aprovada pela FDA e Anvisa para o uso no platisma

O platisma é um músculo superficial localizado no pescoço e na porção inferior do rosto responsável por parte da expressão facial. Ele atua como o maior depressor do terço médio e inferior da face. Com o envelhecimento ou em decorrência de alterações funcionais, pode apresentar flacidez, bandas verticais visíveis, hipertonia (aumento anormal do tônus muscular), espasmos ou assimetrias, afetando o contorno cervical e mandibular.

Em determinadas situações, essas mudanças podem provocar sensação de tensão na região e, mais raramente, estar associadas a condições neuromusculares. Nesses casos, recomenda-se avaliação de profissional de saúde habilitado(a), especialmente quando os sinais são persistentes ou surgem de forma repentina.

O tratamento com BOTOX®, cujo componente ativo é a neurotoxina botulínica A, produzida pela bactéria Clostridium botulinum tipo A, age de maneira localizada ao bloquear temporariamente a liberação de acetilcolina nos terminais nervosos colinérgicos pré-sinápticos (substância envolvida na transmissão da mensagem para contrair do nervo para o músculo), levando à diminuição da atividade muscular.

"A aprovação para aplicação no platisma é resultado de pesquisa contínua e inovação voltadas à saúde e ao autocuidado. Para o mercado, essa nova indicação amplia alternativas terapêuticas e contribui para a evolução dos cuidados estéticos. Para pacientes, representa uma solução segura e eficaz, com o legado de décadas de atuação da Allergan Aesthetics no mercado, com potencial impacto positivo na qualidade de vida", afirma Fabio Crema, diretor médico da Allergan Aesthetics no Brasil.

Nos estudos clínicos de Fase III2,4,5, o medicamento foi bem tolerado e demonstrou perfil consistente ao já estabelecido em outras indicações estéticas. A avaliação incluiu ensaios duplo-cegos, controlados por placebo, voltados à redução da proeminência das bandas platismais2,4. Também foram analisados até quatro ciclos de aplicação, incluindo três sessões adicionais em estudo de extensão aberto com participantes previamente tratados5.

Alterações nessa musculatura vão além de uma questão estética. A perda de definição da linha da mandíbula e as linhas verticais no pescoço, também conhecidas como bandas, podem influenciar a autoestima, a percepção da própria imagem e o bem-estar emocional. Por isso, avaliação e abordagem especializadas, com análise englobando face e pescoço, de modo a unificar os resultados, são fundamentais.

Sobre BOTOX® 2-6

Desenvolvido pela Allergan Aesthetics, uma empresa AbbVie, é uma toxina botulínica A amplamente reconhecida e aprovada globalmente para indicações estéticas, incluindo linhas faciais hipercinéticas e, mais recentemente, para o tratamento de proeminência do músculo platisma (feixes verticais do pescoço e contorno mandibular)6. Estudos multicêntricos, randomizados e duplo-cegos comprovaram a eficácia e segurança do BOTOX® em doses individualizadas2,4.

O perfil de segurança de BOTOX® para essa indicação é consistente com outras aplicações estéticas, apresentando eventos adversos leves e transitórios, predominantemente relacionados ao procedimento (exemplo: hematomas, dor local). Eventos como disfagia ou paresia facial foram raros (<1%) e se resolveram espontaneamente. Os benefícios do tratamento incluem alto índice de satisfação do paciente, redução significativa do incômodo com a aparência e impacto positivo na qualidade de vida, conforme mensurado em escalas validadas2,4.

BOTOX® representa uma solução minimamente invasiva, comprovada em estudos clínicos, para adultos com proeminência do músculo platisma que buscam uma alternativa segura, eficaz e personalizada para rejuvenescimento do pescoço e contorno facial.

Sobre a Allergan Aesthetics

Na Allergan Aesthetics, uma empresa AbbVie, desenvolvemos, fabricamos e comercializamos um portfólio das principais marcas e produtos de estética. Nosso portfólio de estética inclui injetáveis faciais, contorno corporal e cuidados com a pele, com marcas referência como BOTOX®, Juvéderm®, HArmonyCa® e SKINVIVE®, além de tratamentos multimodais AA SigntaureTM que respondem a diferentes necessidades e jornadas estéticas de pacientes e consumidores. Nosso objetivo é fortalecer a confiança, criando produtos e tecnologias que impulsionam o avanço da estética no Brasil e no mundo. Para obter mais informações, visite www.allerganaesthetics.com.br e siga @AllerganAestheticsBR no Instagram.

Sobre a AbbVie

A missão da AbbVie é descobrir e fornecer medicamentos e soluções inovadoras que resolvam problemas graves de saúde hoje e enfrentem os desafios médicos de amanhã. Nós nos esforçamos para ter um impacto notável na vida das pessoas em várias áreas terapêuticas importantes — imunologia, oncologia, neurociência e cuidados com os olhos — e produtos e serviços em nosso portfólio Allergan Aesthetics. Para obter mais informações sobre a AbbVie, visite-nos em www.abbvie.com.br

Referências:

Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde (MHRA) BOTOX 100 Allergan Units Pó para solução injetável — resumo das características do medicamento (SmpC). Maio de 2025 Fabi S, Humphrey S, Biesman B, George R, LaTowsky B, Weiss RA, Park GS, Shimoga S, Lee E, Jierjian E, Tong W, Hopfinger R. Improvement of platysma prominence with onabotulinumtoxinA: Safety and efficacy results from a randomized, double-blinded, placebo-controlled phase 3 trial. J Am Acad Dermatol. 2025 Feb;92(2):285-291. Trindade de Almeida A, De Boulle K, Lorenc ZP, Carruthers J, Braz A, Bertossi D, Dimitrijevic E, Shimoga S, Hopfinger R. Platysma Prominence: Review and Expert Analysis of Clinical Presentation, Burden, and Treatment Considerations. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2025 Feb 5;13(2):e6490. Shridharani SM, Ogilvie P, Couvillion M, Pavicic T, Lain E, Jierjian E, Lee E, Park GS, Shimoga S, Tong W, Hopfinger R. Improving Neck and Jawline Aesthetics With OnabotulinumtoxinA by Minimizing Platysma Muscle Contraction Effects: Efficacy and Safety Results in a Phase 3 Randomized, Placebo-Controlled Study. Aesthet Surg J. 2025 Jan 16;45(2):194-201. Mraz D, Hanke CW, Papel I, Beer K, Yoelin S, Weinkle S, Keaney T, Rohrich R, McCaskill R, Shimoga SV, Park GS, Tong W, Hopfinger R. OnabotulinumtoxinA for Platysma Prominence: Safety and Efficacy Results from a Phase 3 Open-Label Repeat Treatment Study. Plast Reconstr Surg. 2025 Dec 4. Bula de BOTOX® (BRASIL). Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/?numeroRegistro=198600019.

Acesso em 15 de Janeiro de 2026.

FONTE Allergan