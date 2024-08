BR Marketing Group Anuncia o Lançamento do Single de Estreia de Chris Dreams "TÚ NACISTE PARA MÍ"

Um Novo Hino de Reggaeton para Aquecer o Verão, Agora Disponível em Todas as Plataformas de Streaming

NOVA IORQUE, 31 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A BR Marketing Group tem o prazer de anunciar o lançamento de "TÚ NACISTE PARA MÍ", o single de estreia do artista de reggaeton Chris Dreams. Disponível agora em todas as principais plataformas de streaming, esta faixa promete ser o sucesso mais quente do verão, misturando batidas irresistíveis com um som fresco e melódico.

Foto promocional de Chris Dreams, artista de reggaeton, para seu single de estreia 'TÚ NACISTE PARA MÍ'. Crédito da foto: BR Marketing Group

Chris Dreams, um artista nascido em Nova Iorque, rapidamente ganhou atenção por suas batidas vibrantes e performances energéticas. "TÚ NACISTE PARA MÍ" mostra seu estilo único, extraindo inspiração de sua herança dominicana e sua criação em Nova Iorque para criar uma música que ressoa com ouvintes em todo o mundo. O ritmo contagiante e a vibração de verão da faixa receberam muitos elogios.

"O single de estreia de Chris Dreams já está causando sensação com seu ritmo cativante e potencial como hino do verão," afirmou um porta-voz da Dreams One NYC. "Estamos entusiasmados em compartilhar que Chris está colaborando com um renomado compositor para um remix, garantindo que a música continue a cativar sua crescente base de fãs."

Com ênfase em criar músicas que tragam alegria e inspiração, Chris Dreams busca conectar-se com seus fãs através de suas faixas vibrantes e dançantes. A dedicação do artista ao seu ofício e seu compromisso com o aperfeiçoamento de seu trabalho destacam seu potencial para se tornar uma figura significativa no gênero reggaeton.

SOBRE A BR MARKETING GROUP

A BR Marketing Group é uma agência de marketing criativo especializada na promoção de artistas e seus trabalhos. Com foco em estratégias inovadoras e campanhas impactantes, a BR Marketing Group ajuda os artistas a alcançarem seu máximo potencial e a se conectarem com audiências ao redor do mundo.

INFORMAÇÕES DE CONTATO

Para consultas de imprensa, colaborações ou mais informações sobre Chris Dreams e seu single de estreia, entre em contato com:

Andrea em [email protected].

