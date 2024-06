Brasil é um dos países com pior desempenho em índice sobre políticas eficazes contra o tabagismo

Sem ações para produtos alternativos de nicotina, país ocupa a posição 58 entre 64 nações que integram o ranking

SÃO PAULO, 26 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Realizado pela rede global We Are Innovation, o Índice Global de Políticas Antitabagismo Eficazes de 2024 mostra que o Brasil é um dos países com pior desempenho, ocupando a posição 58 no ranking de 64 analisados, com pontuação de 6.08. No ranking, o Reino Unido apresenta melhor desempenho com 92.3 pontos, enquanto seis países têm pontuação igual a entre 0 eles a Austrália.

Federico Fernandez, CEO da rede global We Are Innovation, no Fórum Global de Nicotina, em Varsóvia.

Quatro regiões são avaliadas em onze categorias considerando os Produtos de Nicotina Sem Combustão (NCNPs) - produtos de tabaco aquecido, vape, snus e sachês de nicotina - examinando estruturas regulatórias, proibições, tributação e medidas governamentais para abandonar o cigarro tradicional.

De acordo com Federico Fernandez, CEO da rede, o estudo é um marco regulatório porque traz uma radiografia de como cada país aplica a redução de danos do tabagismo por meio dos novos produtos. "O que queremos medir é que uso os países estão fazendo da inovação para lutar contra o tabagismo. queremos que o índice sirva para ver quem está fazendo melhor, pior e que exemplos podem tomar os países para melhorar", explica.

O desempenho negativo do Brasil aponta para a ineficácia da proibição dos produtos atualmente em vigor, uma vez que os países com melhor desempenho possuem regulamentação. "Estamos falando de milhões de pessoas que não têm opção ou a têm no mercado ilegal, com todos os problemas que isso traz," avalia.

Para Fernandes, o consumo por quase 3 milhões de adultos (Ipec) sinaliza que os brasileiros estão interessados em produtos menos arriscados. "É claro porque há grande evidência que mostra que os produtos alternativos de nicotina são infinitamente mais seguros que o cigarro tradicional. Entre 95% e 98% mais seguros. Hoje em dia, basicamente, a alternativa aos brasileiros que fumam é "parar ou morrer", e isso é completamente desumano".

No topo do ranking está o Reino Unido (92.3), Suécia (90.8), Eslovaquia (89.52), Irlanda (88,83) e República Checa (88,54). A avaliação do índice cobre cerca de 5,5 bilhões de pessoas, quase 70% da população mundial. O documento está disponível em https://antismoking.global/ .

FONTE We Are Innovation