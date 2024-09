Brasil está no caminho para adotar opções de entrega mais sustentáveis

Medidas governamentais e iniciativas privadas podem acelerar a transição para veículos elétricos no setor de logística

SÃO PAULO, 10 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- No momento em que o mundo comemora o Dia Mundial dos Veículos Elétricos (VEs), o Brasil também mostra que está seguindo o mesmo caminho que outras potências mundiais, investindo em políticas e incentivos para impulsionar o mercado de VEs, como a isenção do IPVA para VEs em diversos estados e subsídios para empresas que adotam frotas elétricas. Recentemente, o governo brasileiro também anunciou um plano para expandir a infraestrutura de recarga nas rodovias, um passo essencial para aumentar a confiança dos consumidores e acelerar a adoção de veículos comerciais elétricos.

A Geotab Inc , ("Geotab"), líder global em soluções de transporte conectado, lançou em julho o relatório "Liderando a jornada: acelerando o ROI por meio de insights orientados por dados", que mostra que entre 2022 e 2023, a adoção de VEs aumentou globalmente em sua plataforma, com crescimento maior na África do Sul (796%); Peru (289%); México (248%) e Brasil (173%), indicando um forte estímulo para a adoção de VEs nessas regiões.

Além disso, a companhia conta com Centro de Inovação e Pesquisa, em High Wycombe, Inglaterra, desde 2020, onde se dedica ao avanço da inteligência de dados necessária para apoiar a eletrificação do setor de transportes em escala. O centro é o lar de algumas das mentes mais brilhantes da indústria, pioneiras no desenvolvimento de tecnologias de ponta para apoiar veículos conectados de todos os tipos. Com foco no fornecimento de soluções inovadoras, este espaço está na liderança da iniciativa de um futuro mais limpo e sustentável para o transporte.

A colaboração da indústria promove mudanças sustentáveis

A descarbonização do transporte rodoviário por meio de uma maior adoção de VEs comerciais é fundamental para o cumprimento das metas climáticas. O transporte rodoviário é responsável por mais de 75% das emissões globais de CO2 provenientes do transporte, mais do que o transporte marítimo e a aviação, e o frete rodoviário pode emitir mais de 100 vezes mais CO2 do que os navios para transportar a mesma carga. Nos EUA, os veículos médios e pesados (MHDVs) representam apenas 5% de todos os veículos e produzem quase 25% das emissões de gases de efeito estufa do país.

O tema do Dia Mundial dos Veículos Elétricos deste ano, "Vamos conduzir a mudança, juntos" (em inglês, Let's drive change, together), enfatiza o papel da colaboração e dos dados na aceleração da transição para os veículos elétricos (VEs) e na promoção de soluções de transporte sustentáveis.

"Atingir as metas de sustentabilidade é um esforço enorme que exige a colaboração de todo o setor", comenta o fundador e CEO da Geotab, Neil Cawse. "Os avanços em insights de dados de veículos conectados e IA estão ajudando as organizações a atingir metas ambiciosas. Trabalhar em conjunto ajudará a acelerar o progresso à medida que compartilhamos conhecimento e experiências do mundo real."

No Brasil, empresas como PepsiCo, Mercado Livre e No Carbon contam as soluções da Geotab no processo de eletrificação de suas frotas. "Quando a tecnologia certa encontra a motivação certa, a eletrificação das frotas comerciais deixa de ser um sonho distante. Pode parecer que estamos apenas no início, cada pequena vitória na adoção de VEs se soma a algo muito maior, trazendo benefícios reais para o transporte global e impulsionando o desenvolvimento econômico em uma direção mais sustentável e inovadora", reflete Eduardo Canicoba, vice-presidente da Geotab no Brasil.

As empresas simplificam a tomada de decisões sobre VEs com insights de dados: Avaliação de Migração para Frota Elétrica (EVSA) da Geotab

Fazer a transição para veículos elétricos pode ser uma decisão complexa para as frotas, envolvendo questões sobre custo, carregamento e mudanças nas operações. A ferramenta de Avaliação de Migração para Frota Elétrica (EVSA) da Geotab simplifica o processo de planejamento para a adoção de veículos elétricos, oferecendo um plano de eletrificação personalizado com base em requisitos de desempenho, preferência de veículo e disponibilidade de carregamento. Ela usa dados de desempenho de VEs do mundo real para determinar quais veículos da frota têm um substituto elétrico adequado, fornecendo recomendações personalizadas, impacto ambiental e previsões financeiras para criar um caso de negócios sólido.

Um relatório da Geotab sobre eletrificação de frotas (em inglês) constatou que 41% dos veículos leves a gasolina e a diesel analisados foram considerados "adequados para migração para VE", sendo econômicos e com capacidade de alcance, e que a mudança para veículos elétricos poderia economizar cerca de US$ 16.000 por veículo ao longo de sete anos, em média. O impacto ambiental da conversão de todos esses veículos poderia economizar aproximadamente 19 milhões de toneladas métricas de emissões de CO2.

Sobre O Dia Mundial dos VEs

O Dia Mundial dos VEs celebra o movimento global em direção a utilização de veículos elétricos, destacando seu papel na redução das emissões de gases de efeito estufa e na promoção de um futuro sustentável. É um dia para governos, empresas e indivíduos demonstrarem seu compromisso com o transporte limpo e promoverem uma compreensão mais profunda dos benefícios da adoção de VEs.

