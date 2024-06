Brasil tem calibre inédito para atender à nova legislação de armas e munições

Taurus e Companhia Brasileira de Cartuchos desenvolvem novo calibre .38 TPC de uso permitido, adequado ao mercado brasileiro, com maior energia, menor recuo e o melhor custo-benefício

SÃO PAULO, 7 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Taurus e a Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), líderes mundiais em seus segmentos, seguem inovando, superando os desafios, e criam, com exclusividade, um novo calibre para o mercado brasileiro: o .38 TPC (Taurus Pistol Caliber).

A novidade foi desenvolvida pelo Centro Integrado de Tecnologia e Engenharia Brasil Estados Unidos da Taurus (CITE), em conjunto com o Centro de Inovação da CBC. Esta parceria foi fundamental para atender às demandas do mercado no Brasil, considerando o atual cenário e as necessidades do segmento.

O calibre .38 TPC apresenta velocidade superior e energia até 40% maior em comparação com o calibre .380 AUTO nas munições expansivas, atingindo a média de 400 joules de potência, o que está dentro dos limites estabelecidos pelo novo decreto do Governo Federal para armas de uso permitido.

Com dimensões únicas, o .38 TPC também oferece recuo reduzido em comparação com o calibre 9mm, proporcionando maior controle durante o tiro. Essa característica é fundamental em competições esportivas que demandam precisão do atirador, como o IPSC (International Practical Shooting Confederation). O novo calibre apresenta um recuo até 28% menor, possibilitando um segundo disparo com rápida recuperação da mira e aumento da precisão.

Além disso, a munição .38 TPC expansiva atende a requisitos do rigoroso Protocolo do FBI que, entre outros aspectos, mede a capacidade de penetração, visando contribuir com a seleção de munições ideais ao uso policial. Em teste realizado em gelatina balística com a munição .38 TPC Gold Hex, esta apresentou 14,5" de penetração, dentro do intervalo de 12" a 18", que é o especificado como ideal pelo Protocolo do FBI, considerando a efetividade necessária em situações de defesa, com mínima possibilidade de transfixação.

Todos esses benefícios do 38 TPC estarão disponíveis nas plataformas de pistolas Taurus já consagradas, incialmente nos modelos G2c T.O.R.O e GX4 Carry Graphene T.O.R.O, e nas diferentes configurações do portfólio de munições CBC, com versões treinamento e operacional, nos projéteis Polymatch, Ogival ETOG, expansivos Bonded e Gold Hex, elevando ainda mais a experiência de tiro dos consumidores com um novo calibre.

Com sistema de percussor lançado Striker Fire, as novas pistolas G2c T.O.R.O e GX4 Carry Graphene T.O.R.O no calibre .38 TPC possuem a mesma capacidade de disparos dos modelos correspondentes da série em calibre 9mm.

A G2c, arma mais vendida no mundo, é uma arma compacta, ergonômica, leve e de pronto emprego. Sua armação é em polímero de alta resistência, ferrolho em aço carbono e acabamento fosco. No calibre .38 TPC, a pistola conta com importantes melhorias com relação à versão em 9mm, como ferrolho com ranhuras frontais para um manuseio otimizado e gatilho de 3ª geração, que otimiza a performance, a segurança e a ergonomia de tiro. Além disso, é equipada com o inovador e exclusivo Taurus Optic Ready Option (T.O.R.O.) sistema intercambiável de placas adaptadoras, possibilitando ao consumidor instalar a maioria das miras ópticas disponíveis no mercado, evitando gastos com customização. A G2c possui comprimento total de 158,7mm; altura total de 129,1mm; largura de 32,1mm; pesa aproximadamente 600 gramas e tem cano de 3,26".

A GX4 Carry Graphene T.O.R.O. compõe o portfólio da 3ª geração de pistolas com acabamento em Cerakote® Graphene, tecnologia exclusiva da Taurus que aumenta a resistência e a durabilidade do equipamento. Subcompacta de alta capacidade, com empunhadura Full Size, tem carregador de 15 disparos, cano de 3,7" revestido com DLC (Diamond Like Carbon) e trilho Picatinny para acoplamento de acessórios. Assim como outros modelos da premiada série, a GX4 Carry Graphene T.O.R.O. .38 TPC vem com backstraps intercambiáveis, para melhor ajuste de empunhadura, de acordo com o tamanho da mão do atirador. Possui 166,5mm de comprimento total; 131,7mm de altura; 28,3mm de largura e pesa apenas 593 gramas.

Os dois modelos de armas contam com diversos dispositivos de segurança, como a trava do percussor, a trava de gatilho e o indicador de munição na câmara.

PONTOS DE VENDA

As novas munições e pistolas 38 TPC (Taurus Pistol Caliber) são comercializados exclusivamente nas lojas revendedoras do segmento (https://taurusarmas.com.br/pt/como-comprar/lojistas ou https://www.cbc.com.br/lojas).

Para informações sobre a linha completa de produtos acesse o site da Taurus (https://taurusarmas.com.br/pt/produtos/) e da CBC (https://www.cbc.com.br/).

