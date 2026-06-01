Brasileira PG Consulting amplia receita anual em dois dígitos nos últimos 10 anos e abre escritórios no exterior

Empresa troca de nome, salta de 60 para 160 colaboradores e amplia a atuação como uma consultoria com tecnologias aplicadas às áreas de supply chain, logística e finanças

SÃO PAULO, 1 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Fundada em 5 de maio de 2013, a startup Procurement Garage começou com foco em soluções para a área de compras, ganhou fôlego, aumentou o portfólio e atingiu um crescimento meteórico. Nos últimos 10 anos, ampliou a receita anual em dois dígitos. E nos últimos cinco anos, a equipe saltou de 60 para 160 colaboradores, em vinte países (depois de ter inaugurado uma unidade em Nova York em 2019 e de ter iniciado operações no México em 2023, abriu uma filial em Portugal no ano passado e acaba de abrir mais um escritório na Colômbia). O ritmo de crescimento em receita, portfólio e colaboradores foi tão grande que exigiu a mudança de nome, para melhor identificar o novo momento e sua abrangência de soluções.

Leonardo Alexander, CEO da PG Consulting: crescimento, internacionalização e amadurecimento do portfólio

"A mudança de marca foi motivada pela grande evolução da empresa ao longo dos anos. O nome Procurement Garage representava bem o momento inicial, mais focado em construção e desenvolvimento de soluções. Com o crescimento, internacionalização e amadurecimento do portfólio com serviços e tecnologias que apoiam a transformação e excelência fim a fim de todos os processos de supply chain, surgiu a necessidade de uma marca que refletisse melhor esta atuação mais ampla, estratégica e global da empresa", explica Leonardo Alexander, CEO e sócio fundador da companhia, que passa a ser conhecida como PG Consulting.

A PG Consulting traduz um posicionamento mais estratégico, alinhado ao papel consultivo junto à alta liderança dos clientes (empresas como Ambev, BRF, P&G, Vigor, Cinemark, XP, Localiza e Ipiranga), ao mesmo tempo em que comunica a ampliação do portfólio, que hoje inclui não apenas projetos de procurement (soluções para o setor de compras corporativas), mas também soluções para a cadeia de suprimentos, tecnologia e educação corporativa, além de finanças.

"A atuação combinada entre consultoria, educação e tecnologia ampliou significativamente a proposta de valor da empresa, exigindo uma marca que fosse mais abrangente e que comunicasse essa integração de forma clara ao mercado. A PG Consulting representa essa visão mais completa e conectada", analisa Leonardo Alexander.

Economia de US$ 4,8 bi e índice de satisfação de clientes acima de 98%

Até o momento, a PG Consulting já gerou mais de US$ 4,8 bilhões em savings em projetos no Brasil, Estados Unidos, México e Ásia. E conta com mais de 580 projetos de transformação de procurement, supply chain e transformação digital, além de 2.500 treinamentos realizados.

Esses números são motivados por resultados como um índice de satisfação de clientes acima de 98%, fruto de uma combinação de fatores estruturais e culturais da PG Consulting. Em primeiro lugar, há um forte alinhamento com o cliente desde o início dos projetos, com definição clara de objetivos, métricas de sucesso e expectativas. Isso garante que as entregas estejam sempre conectadas ao que realmente gera valor para o negócio.

Outro ponto central é o modelo de atuação próximo e personalizado. A PG não trabalha com soluções genéricas — cada projeto é desenhado sob medida, com alta senioridade envolvida e foco em resultado prático, não apenas recomendação. A empresa conta com profissionais experientes e especializados, o que eleva o nível das entregas e aumenta a confiança dos clientes ao longo da jornada.

Além disso, a combinação entre consultoria, tecnologia e analytics permite maior precisão nas análises, mais agilidade na execução e geração de resultados mensuráveis, o que fortalece a percepção de valor. Por fim, existe uma cultura muito forte de compromisso com o resultado e parceria de longo prazo com os clientes. O foco não está apenas na entrega do projeto, mas em garantir impacto real e sustentável para o cliente — o que naturalmente se traduz em altos níveis de satisfação e retenção.

Para os próximos anos, a PG Consulting pretende expandir ainda mais seus negócios no Brasil e no exterior. "Queremos conquistar novos mercados estratégicos na Europa e América do Norte, além das regiões da APAC (Ásia-Pacífico) e Oriente Médio", projeta Leonardo Alexander, CEO da PG Consulting.

Sobre a PG Consulting

A PG Consulting é uma consultoria com expertise em procurement, supply chain e logística, que impulsiona a vantagem competitiva de seus clientes, aumentando suas receitas, reduzindo custos (com mais de US$ 4,8 bilhões em savings) e melhorando a qualidade do fornecimento de produtos e serviços. Entre seus clientes estão empresas como Ambev, BRF, P&G, Vigor, Cinemark, XP, Localiza e Ipiranga. Foi sete vezes premiada como uma das Melhores Consultorias do Mundo pela Procurement Leaders e conta com mais de 160 profissionais atuando globalmente em mais de 20 países. Para saber mais sobre a PG Consulting, visite o site da PG Consulting.

Mais informações sobre a PG Consulting para a imprensa: Punto Comunicação, [email protected]; Maria Clara Nunes – (55 11) 11 98763-9339; Daniel dos Santos Filho – (55 11) 99868-6904

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2987935/PGConsulting.jpg

FONTE PG Consulting