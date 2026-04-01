Brasilux combina inovação, treinamento e experiência imersiva com cores durante a FEICON

Marca leva à feira a ativação "Qual a cor da sua personalidade?" e apresenta seu portfólio com demonstrações técnicas e treinamentos no estande

SAO PAULO, 1 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- O uso das cores como elemento estratégico nos projetos de construção e arquitetura ganha novas abordagens na FEICON, entre os dias 7 e 10 de abril, no estande G131 da Brasilux, um dos maiores grupos industriais na área de tintas no Brasil. No evento, a marca apresenta uma experiência interativa inspirada na relação entre cores e emoções, que convida os visitantes a descobrir "Qual a cor da sua personalidade?", em uma proposta que conecta percepção, comportamento e aplicação prática nos ambientes.

Brasilux convida visitantes da FEICON para uma experiência interativa que combina cores e emoções (Crédito: Daniel Tavares/Brasilux)

A dinâmica conduz o público por um percurso de identificação de características pessoais, associando comportamentos a paletas específicas. O objetivo é ampliar a compreensão sobre o uso das cores para além da estética, incorporando aspectos ligados à identidade dos espaços e à forma como as pessoas se relacionam com os ambientes.

"A FEICON é um ambiente de negócios estratégico para reforçarmos o posicionamento da Brasilux como uma marca próxima do mercado, que entende as transformações do setor e investe em soluções com aplicação prática. Nosso foco está em facilitar o dia a dia dos profissionais e fortalecer a conexão com toda a cadeia", afirma Kelly Diniz, CEO da Brasilux.

Aplicação prática e destaques

Durante a feira, a participação da Brasilux está centrada no reforço de seu portfólio, um dos maiores e mais completos do Brasil. O estande contará com demonstrações de produtos e treinamentos voltados à capacitação profissional sobre patologia na pintura, impermeabilização de superfícies e efeitos decorativos como mármore, pedras naturais e aço corten, reforçando o uso correto das aplicações no canteiro de obras.

Entre os destaques estão o sistema tintométrico Brasimix Concentrados Universais NO Machine, que permite a personalização de cores em vernizes e stains sem o uso de máquinas, ampliando a flexibilidade e reduzindo perdas. Além do revestimento Pedras Naturais, solução texturizada com pedras reais que alia efeito estético orgânico, versatilidade de aplicação e durabilidade em diferentes superfícies.

A programação inclui ainda momentos de interação com o público e convidados, ampliando a experiência no estande e fortalecendo o relacionamento com o público.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2948184/PR_2___BRASILUX___FEICON.jpg

FONTE Brasilux