Brastemp amplia portfólio de fogões com dois novos modelos de cinco bocas

Os novos modelos oferecem mais praticidade para o preparo das refeições e design moderno que combina com todo tipo de cozinha

SÃO PAULO, 19 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Brastemp, marca do grupo Whirlpool, anuncia mais uma novidade para o seu portfólio de fogões. Os novos modelos possuem qualidade comprovada e um design que surpreende nos detalhes: BFS5XAR com mesa de vidro e acabamento em inox e o BFS5NDB com mesa em inox. Os lançamentos transformam a experiência na cozinha, aliando praticidade na rotina, performance para o preparo de receitas e design para a cozinha.

Credito: divulgação

Ambos os modelos facilitam a limpeza no dia a dia, com forno esmaltado e liso, evitando o acúmulo de sujeira e gordura, e botões removíveis com aro protetor, resistentes para usar e simples para limpar. O BFS5XAR conta com o Timer Touch, para o controle do tempo de preparo das suas receitas, turbo chama, para agilizar os preparos na cozinha, e grades duplas de ferro fundido, para maior segurança e estabilidade das panelas. Já o BFS5NDB acelera as receitas, com três queimadores rápidos e forno de alta capacidade.

"Os lançamentos da linha de cozinhas da marca são ideais para quem precisa de maior agilidade nos preparos de refeições e adora se aventurar na cozinha. Os novos modelos trazem funcionalidades excepcionais e um design atemporal, justamente para transformar a experiência dos consumidores.", conta Gabriel Barbieri, Diretor de Marketing da Whirlpool.

Sobre Brastemp

Há 70 anos, a Brastemp traz inovações que antecipam soluções relevantes para os lares, isso resultado de um conhecimento profundo de seu consumidor e da sua natureza de inovar, sempre estabelecendo novos padrões. Lançou a primeira lavadora automática do país, a tecnologia Frost Free, aproveitou o espaço da porta da geladeira, inverteu a geladeira com o freezer, apresentou para o mercado a primeira lava-louças produzida em território nacional, surpreendeu com os produtos Retrô, foi a pioneira na personalização de eletrodomésticos no mundo. Mais sobre a Brastemp em www.brastemp.com.br

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2442108/Ambiente_Chandler_XAR_c002.jpg

FONTE Brastemp