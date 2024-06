Brastemp anuncia live commerce de aniversário com Dani Calabresa e a chef Renata Vanzetto

A marca que comemora mais um ano de existência traz produtos que mudam a casa e o mundo de quem mora nela com ótimos descontos

SÃO PAULO, 5 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- O mês de junho é marcado pelo aniversário da Brastemp, o novo ano é da marca, mas as ofertas e presentes são para os consumidores. No dia 06 de junho a Brastemp realiza a live commerce de aniversário no site oficial , com produtos das linhas de refrigeradores, cozinha e lavanderia, com até R$900 off.

Para tornar esse momento ainda mais especial, o comando da live fica por conta da atriz e humorista Dani Calabresa e também da chef Renata Vanzetto, ex-masterchef que irá preparar receitas com os produtos Brastemp. A Live contará com cupons de até R$1.000 de desconto em refrigeradores, fogões, cooktops, fornos de embutir, microondas e muito mais. Além de condições de pagamento que só a loja oficial Brastemp tem.

"Dentro da nossa estratégia digital, realizar a live commerce é mais um passo para a marca. Além de mostrar ao vivo todo design, inovação e o outro mundo de Brastemp, comemoramos esse aniversário nos aproximando ainda mais dos nossos

consumidores e presenteando todo mundo com super ofertas.", conta Tatiana Cury, Diretora de Marketing Digital da Whirlpool.

Sobre Brastemp

Há 70 anos, a Brastemp traz inovações que antecipam soluções relevantes para os lares, isso resultado de um conhecimento profundo de seu consumidor e da sua natureza de inovar, sempre estabelecendo novos padrões. Lançou a primeira lavadora automática do país, a tecnologia Frost Free, aproveitou o espaço da porta da geladeira, inverteu a geladeira com o freezer, apresentou para o mercado a primeira lava-louças produzida em território nacional, surpreendeu com os produtos Retrô, foi a pioneira na personalização de eletrodomésticos no mundo. Mais sobre a Brastemp em www.brastemp.com.br

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2430391/Brastemp.jpg

FONTE Brastemp