Brastemp e Consul se unem para apresentar mais de 40 produtos ao mercado brasileiro

SÃO PAULO, 13 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Brastemp e Consul, marcas da Whirlpool, receberam, em São Paulo, varejistas, jornalistas e arquitetos para conhecerem o portfólio de lançamentos de 2024. Foram apresentadas mais de 40 novidades que oferecem performance, design e inovação, com propósito de impactar positivamente o dia a dia das pessoas por meio da tecnologia.

"Nosso propósito é transformar a vida, nos lares brasileiros, por meio de soluções inovadoras que integrem tecnologia de ponta ao dia a dia das famílias. Oferecemos um portfólio diversificado de produtos, cada um desenvolvido para atender às diferentes necessidades e estilos de vida de nossos consumidores. Entre os nossos diferenciais temos, por exemplo, as lavadoras flex wash, que permite a retirada do agitador para lavar ítens que necessitam de mais espaço, como edredons, e os refrigeradores com Carbon AirFilter, que filtra o ar e evita que os alimentos fiquem com cheiro e gosto de outros", afirma Gabriel Barbieri, diretor de marketing da Whirlpool.

Tendo o consumidor no centro de suas decisões, anualmente a Whirlpool conversa com mais de 300 mil pessoas no Brasil para traduzir suas necessidades. Resultado disso, por exemplo, são os 41 produtos lançados, dos quais 25 oferecem economia de energia, 7 economia de água, e 12 de espaço. Para trazer todas essas tecnologias, a companhia investe, anualmente, entre 3% e 4% de seu faturamento em inovação.

Além disso, entre 2023 e 2024, a Whirlpool investiu mais de R$ 500 milhões de reais em suas fábricas de Joinville/SC e Rio Claro/SP, para expansão e modernização das operações, com foco em agilidade e flexibilidade nas linhas de produção.

A Brastemp ampliou seu portfólio em mais de 30 lançamentos nas categorias de refrigeradores, frigobares, fogões, lavadoras e lava-louças. O grande destaque da marca é a Eclipse Collection, linha completa de produtos para cozinha na cor Black Inox. São oito produtos com design único e moderno, para construir uma cozinha completamente integrada e sofisticada. Assim, a marca oferece versatilidade para o consumidor adaptar o seu ambiente de acordo com as necessidades e capacidades de cada lar.

Entre os destaques da Consul, que traz a brasilidade em seu DNA, estão os frigobares com design retrô, a cervejeira na cor preta, o freezer compacto horizontal e as lavadoras de roupas de 13 e 15 kg que contam com a função "Ciclo Tênis", a tecnologia, que lava calçados sem danificá-los.

"Cada vez mais, queremos consolidar nossa conexão com os clientes e, também, fortalecer o relacionamento com nossos parceiros, garantindo que cada inovação agregue valor real e significativo ao cotidiano das pessoas," conclui Gabriel Barbieri.

Confira os produtos da Eclipse Collection:

Refrigerador French Door Black Inox, BRO85AE, que possui tecnologia de refrigeração para preservar seus alimentos por mais tempo e um design surpreendente por fora e por dentro. Conta com compressor Inverter A+++, que economiza até 30% de energia*, sistema Smart Flow para distribuir o ar de maneira uniforme em toda a geladeira e com o filtro de ar Carbon AirFilter que neutraliza os odores internos.

Refrigerador Frost Free Inverse, BRE57FE, que conta com a tecnologia Smart Flow, que distribui o ar frio igualmente na geladeira, gaveta Fresh Box, preserve frutas e legumes frescos por até 15 dias*, e com o Carbon AirFilter, não se preocupe com odores indesejáveis. O modelo conta também com a tecnologia Safe Power, que protege sua geladeira dos picos de energia.

Fogão 5 Bocas com Tecnologia Air Fryer, BFS5LAP, com turbo chama e forno de alta capacidade. Além da entrega exclusiva da tecnologia Air Fryer no forno, que leva uma cesta exclusiva para trazer ainda mais crocância para as receitas sem a necessidade de usar óleo na fritura.

Forno de Embutir Elétrico com Convecção, BOT84AP, que conta termômetro que controla a temperatura interna das carnes e permite acompanhar com precisão o ponto ideal. Sistema Convecção de circulação de ar quente que auxilia no assamento uniforme dos preparos. E Interface Full Touch, que proporciona melhor experiência e controle de funções e temperatura com sofisticação.

Cooktop 5 Bocas com Quadrichama, BDD86AP, com acendimento super automático e queimadores especiais, além de grades de ferro fundido que trazem maior robustez e panelas mais estáveis.

Coifa de Parede com Painel Touch on Glass, BAE90AP, que entrega 3 níveis de velocidade e função turbo, um painel touch em vidro temperado, e aviso de saturação de filtro para que seja feito a troca e melhore ainda mais a experiência de uso do produto.

Micro-ondas de Embutir 32l, BM146AP, tem maior capacidade para diversos tipos de pratos, além de 18 receitas pré-programadas que facilitam o preparo automático de diversos pratos.

Lava-louças, BLF62AP, com 15 serviços e 8% mais espaço interno que o modelo anterior, mas sem alterar seu tamanho por fora.

Ainda na linha de refrigeradores, a Brastemp trouxe mais alguns lançamentos, confira:

Refrigerador Frost Free Inverse A+++, BRE58: disponível nas cores branca, inox e black inox, este modelo também oferece eficiência energética A+++ e inclui as funcionalidades Smart Flow, Fresh Box e Carbon Air Filter. Seu maior diferencial é o compartimento refrigerador, que oferece o maior espaço interno** do mercado (Super Capacidade).

Refrigerador Frost Free Inverse A+++, BRE59: disponível nas cores inox e black inox, este modelo oferece eficiência energética A+++, além do compressor inverter, que garante uma melhor estabilidade da temperatura da geladeira. Além das características Smart Flow, Fresh Box e Carbon Air Filter, apresenta como diferencial o Freeze Control Advanced, um compartimento especial com 3 opções de temperatura: função bebidas: atinge a temperatura de -4ºC, ideal para gelar cervejas; função carnes: que preserva as carnes por até 10 dias*** sem congelar; e a função frios e laticínios: mantendo-os na temperatura ideal para consumo.

Refrigerador Frost Free French Door Água e Gelo na Porta, BRH85: Water Dispenser Pro - Dispenser de gelo e água em 3 temperaturas, com filtragem classe A na porta da sua geladeira e gelo em dois formatos ao toque de um botão. Tecnologia Inverter A+++ - economiza até 30% de energia. Carbon Airfilter - Tecnologia que filtra o ar interno constantemente, acabando com os odores indesejáveis. Painel touch black que entrega sofisticação e modernidade a um toque de você. Painel com design inteligente e funções especiais que atendem à dinâmica do seu dia.

Na linha de frigobares a marca inovou e trouxe quatro novas cores da sua icônica linha de Frigobares Retrô - Classic White, Blue Zircon, Green Jasper e Rose Quartz. O produto trouxe novas possibilidades de armazenamento, com compartimentos modulares da porta com alturas ajustáveis, no freezer ou no cesto cromado, oferecendo mais possibilidades de abastecimento dentro do frigobar. Já o freezer com capacidade de 8 litros, oferece alta performance através do resfriamento dos produtos rapidamente, gelando bebidas na hora e até mesmo o armazenamento de produtos congelados, além do compartimento para produzir gelo, oferecendo mais praticidade para os momentos de lazer em casa.

Na linha de lavadoras, a marca trouxe dois novos modelos:



Lavadora 15kg com Timer Pro, BWT15: conta com painel 100% digital com o Timer Pro, que mostra a duração dos ciclos, e emite um aviso sonoro quando termina a lavagem. Além de sensores inteligentes que ajustam automaticamente o nível de água conforme a quantidade de roupa em cada ciclo, economizando até 25% de água; a possibilidade de agendar o início da lavagem em até 10 horas; e o Ciclo Tira Manchas Advanced, que conta com um sistema exclusivo de molho e agitação que remove mais de 40 tipos de manchas, como gordura, canetinha e desodorante, entre outras, tudo isso sem danificar os tecidos.

Lavadora 16kg, BWY16A9: Flex Wash com Agitador 2x1 que permite a personalização do cesto permitindo que o consumidor lave roupas do seu jeito. Ciclo Tira Manchas Advanced com sistema exclusivo de molho e agitação que remove mais de 40 tipos de manchas sem danificar os tecidos. E exclusivo Ciclo Pets que remove até 75% mais pelos das roupas na lavagem.

Na categoria de lava-louças a marca também trouxe dois novos modelos, além do já apresentado na Linha Eclipse Collection:

Lava-louças, 15 serviços , BLF61: Smart Sensor: Sensor inteligente, que detecta o nível de sujeira nas louças, calculando com precisão o tempo e quantidade de água para garantir uma limpeza mais eficiente. Sustentabilidade e praticidade com uma tecnologia que economiza até 14% de água e até 23% de energia por serviço. Alto poder em remover 99,999% das bactérias. Essa função sanitiza as louças ao final da lavagem, aumentando a temperatura em até 70º C no enxágue final. Ideal para limpar e higienizar itens mais sensíveis como produtos de bebê, até louças, garrafas e outros. Agora com capacidade de 15 serviços e 8% mais espaço interno que o modelo anterior, mas sem alterar seu tamanho por fora.

Já na linha de fogões, a marca apresenta três novos modelos, além do já apresentado na linha de cozinha, eles são:

Fogão Brastemp 5 Bocas Cor Branca Com Botões Removíveis E Exclusivo Aro Protetor , BFS5NDB: Com 03 queimadores rápidos que garantem mais velocidade para os preparos no seu dia a dia. Trempes duplas e robustas trazendo maior segurança e estabilidade para movimentar suas panelas. E forno com alta capacidade, com duas prateleiras, proporcionando mais flexibilidade e espaço para preparar vários pratos simultaneamente.

Fogão Brastemp 5 Bocas Cor Inox, BFS5XAR: Com mesa de vidro temperado, além de resistente e fácil de limpar, conta com acabamentos em aço inox escovado. O Touch Timer, digital e intuitivo, torna a sua rotina ainda mais prática e a Turbo chama traz mais velocidade e potência para seus preparos.

Fogão Brastemp 5 Bocas Cor Inox, BFS5GDR: Além da mesa de aço inox, suas trempes são individuais, responsáveis por trazer ainda mais robustez e segurança, assim como turbo chama, que é mais velocidade e para seus preparos do dia-a-dia. Além disso, seu forno com alta capacidade possui função grill, ideal para deixar tudo mais bonito e saboroso.

CONSUL

Quando o assunto é ter soluções bem pensadas para cada tipo de lar e consumidor, a Consul não mede esforços para inovar e entregar produtos de altíssima qualidade. Para este evento, a marca trouxe alguns destaques nas linhas de lavadora de roupas, frigobares, freezer e cervejeiras. Confira mais detalhes.

As lavadoras foram apresentadas em dois modelos, que são:

Lavadora Consul 13kg e 15 kg Branca com Modo Eco , CWN13AB e CWN15AB: Com o Modo Eco é possível economizar até 15% de água e até 40% de energia elétrica. Ciclo Tênis - função tênis, a tecnologia deixa os calçados limpos sem danos e função "Mais Secas" que prepara suas roupas para ficarem menos tempo no varal, facilitando sua vida nos dias mais frios.

Frigobares Retrô Consul

CRA12AE (Preta) e CRA12AV (Vermelha): 117L de capacidade, design retrô para deixar a casa do consumidor ainda mais bonita, freezer ideal para armazenar alimentos de diversos tipos, tamanhos e formatos, sua temperatura chega a -6ºC. Espaço Versátil - armazenamento de alimentos e bebidas como o consumidor desejar. Possui gaveta multiuso para manter tudo fresquinho e compartimentos modulares para organizar produtos de diversos formatos e alturas.Três níveis de temperatura

Cervejeiras

Na categoria de cervejeiras, temos o CZD12, inspirado nas grandes geladeiras de cerveja de bares O produto comporta até 75 latinhas e possui a seleção de temperatura preferida pelo consumidor, que vai de 5ºC a -4ºC. No painel de controle localizado na porta possui o selecionador de luz interna, trava e destrava das teclas e controle de temperatura, oferecendo maior segurança. Além da praticidade para conferir as cervejas, possui LED, deixando o ambiente mais moderno, sem contar que é mais econômico comparado a outros tipos de iluminação.

Frigobares

Frigobar CRC04: Compacto por fora e espaçoso por dentro, economiza até 30% de energia elétrica. Seis níveis de temperatura interna, disponível nas cores branco e preto.

Freezer

Freezer Compacto , CHA14AB: Com 142L de capacidade, se encaixa perfeitamente em qualquer lugar da casa. Eficiência energética A+ e 7 níveis de temperatura para todas as necessidades, ajustáveis ao toque de um botão.

Todos os produtos Brastemp e Consul estão disponíveis nos sites das respectivas marcas.



