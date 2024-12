Bristol Myers Squibb celebra 80 anos no Brasil com estreia na dermatologia

Com trajetória marcada por inovações, biofarmacêutica é pioneira em imunoterapia e continua a liderar avanços no tratamento de câncer e outras doenças graves

SÃO PAULO, 16 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- Em 17 de outubro, a Bristol Myers Squibb (BMS) celebra 80 anos de atuação no Brasil e a data é ainda mais especial porque, no mesmo mês, a biofarmacêutica global estreia na dermatologia, com o lançamento de uma terapia inovadora para o controle da psoríase moderada a grave.

"Estamos orgulhosos em comemorar os 80 anos da BMS no Brasil com o lançamento da primeira e única terapia oral avançada para o tratamento da psoríase moderada à grave aprovada no País, o que corrobora a nossa missão de descobrir, desenvolver e disponibilizar medicamentos inovadores que ajudam pacientes a tratar doenças graves", afirma Gaetano Crupi, Presidente e Gerente Geral da Bristol Myers Squibb Brasil.

Desde sua fundação, em 1944, a empresa se destacou como uma das líderes do setor farmacêutico, contribuindo significativamente para o avanço da medicina no Brasil. A BMS é pioneira em diversos tratamentos nas áreas de oncologia, hematologia, imunologia e doenças cardiovasculares.

"Neste ano, comemoramos os 12 anos da chegada da primeira imunoterapia no Brasil. Nós fomos pioneiros no lançamento do primeiro inibidor de checkpoint que revolucionou o tratamento do câncer no mundo e que foi a primeira imunoterapia a chegar ao País para o tratamento do melanoma", relembra Crupi.

A terapia citada por Crupi é uma das abordagens oncológicas mais inovadoras e promissoras. O sistema imunológico do corpo humano tem "pontos de controle" que impedem o ataque das células saudáveis, porém, algumas células cancerígenas são capazes de se disfarçar e passar por essa "checagem", impedindo que elas sejam atacadas. O imuno checkpoint supera a defesa das células malignas, permitindo que o combate seja realizado pelo sistema imune.

Antes da descoberta da imunoterapia, as opções de tratamento para alguns tipos de câncer eram limitadas e, muitas vezes, eram acompanhadas de efeitos colaterais significativos. O achado rendeu um Prêmio Nobel de Medicina de 2018, dividido entre o imunologista americano Jim Allison — um dos pais da imunoterapia, que trabalhou em parceria com uma equipe da BMS no desenvolvimento do primeiro imunoterápico do mundo — e o japonês Tasuku Honjo.

Ao longo dessas oito décadas, a biofarmacêutica se adaptou às mudanças do mercado e às necessidades dos pacientes, consolidando-se como uma referência em pesquisa e desenvolvimento. Globalmente, a empresa mantém 55 estudos clínicos em andamento em mais de 40 áreas de estudo.

