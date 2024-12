Bristol Myers Squibb estreia na dermatologia com a terapia inovadora oral para psoríase em placas moderada a grave

Nova abordagem terapêutica chega para atender necessidade de tratamento oral avançado

SÃO PAULO, 13 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- Marcando a estreia da biofarmacêutica global Bristol Myers Squibb (BMS) na área terapêutica de dermatologia, Sotyktu® (deucravacitinibe) foi lançado no Brasil1. O medicamento é o primeiro inibidor seletivo de tirosina quinase 2 (TYK2) e chega para atender a necessidade de um tratamento oral avançado para psoríase. O medicamento é indicado para pacientes adultos com psoríase em placas moderada a grave que são elegíveis à terapia sistêmica ou fototerapia2.

"Este lançamento representa uma nova opção para o tratamento da psoríase, com potencial para melhorar a qualidade de vida das pessoas que convivem com a doença", afirma Gaetano Crupi, presidente e gerente-geral da Bristol Myers Squibb Brasil. "Deucravacitinibe é fruto de anos de pesquisa e desenvolvimento, representando um avanço científico que pode oferecer novas alternativas para pessoas que vivem com psoríase moderada a grave e que buscam melhor controle da doença".

Aprovação e eficácia

O medicamento foi aprovado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) em 20 de novembro de 20231. Próximo à data de lançamento, resultados apresentados em em dois ensaios clínicos demonstram a eficácia para a psoríase em placas moderada a grave3.

No ensaio PSORIATYK SCALP de fase 3b/4, a terapia foi avaliada para o tratamento de pacientes com psoríase do couro cabeludo moderada a grave, incluindo aqueles com psoríase geral menos extensa. Foi identificada uma melhora significativa na resposta para o couro cabeludo em 16 semanas. Comparado com as pessoas que receberam o placebo, cerca de três vezes mais pacientes atingiram ss-PGA 0/1, que é quando a psoríase fica clara (sem lesão) /quase clara (quase sem lesão)4.

"Quase 80% das pessoas que vivem com psoríase em placas têm envolvimento do couro cabeludo5 e normalmente experimentam coceira, descamação, dor e sangramento, o que diminui muito sua qualidade de vida", aponta Patricia Faustino, Diretora Médica Associada das áreas de Imunologia e Cardiologia da Bristol Myers Squibb.

Outros resultados também apontaram a eficácia do medicamento: 41,7% dos pacientes relataram melhora para coceira específica do couro cabeludo, 26,2% da dor e 53,4% da descamação6. O perfil de segurança no ensaio PSORIATYK SCALP foi consistente com as descobertas em ensaios clínicos anteriores, como nos estudos de Fase 3 - POETYK-PSO 1 e 2 e no estudo de vida real - Registry of Psoriasis Health Outcomes (RePhlect).

Os estudos Poetyk-PSO 1 e 27 avaliaram a eficácia e segurança em ambientes controlados, com seleção rigorosa de participantes. Já o estudo de vida real, RePhlect avalia como o medicamento funciona em populações reais e em condições menos controladas, fornecendo informações sobre sua efetividade no mundo real.

A publicação do RePhlect no Congresso Europeu de Dermatologia – EADV (Amsterdam 25 a 28 de setembro de 2024) mostrou a avaliação de 118 pacientes— dos quais 108 tinham psoríase em placas moderada a grave. Os resultados do ensaio mostraram que a eficácia após seis meses de tratamento contínuo em pacientes em cenário de vida real foi consistente com a observada nos estudos de fase 3, Poetyk-PSO 1 e 2, que avaliaram pessoas vivendo com psoríase em placas moderada a grave8.

"Esses dados demonstram ainda mais a segurança e eficácia da terapia para o tratamento da psoríase em áreas impactantes, como o couro cabeludo, e a primeira análise do RePhlect fornece evidências que destacam o benefício no mundo real do medicamento para o tratamento da psoríase em placas moderada a grave8", destaca Faustino.

O lançamento reforça o legado da BMS em terapias inovadoras e no trabalho contínuo para disponibilizar medicamentos que têm o potencial de melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem com doenças imunomediadas. "Acreditamos que essa nova possibilidade de terapia avançada oral tem potencial para ser mais uma opção à qual os profissionais de saúde recorram para tratar pacientes adultos com psoríase moderada a grave que tem indicação de terapia sistêmica. Os resultados promissores reforçam o medicamento como potencial padrão de terapia oral no controle da doença", finaliza Faustino.

Cenário da Psoríase no Brasil

A psoríase é uma doença imunomediada crônica e sistêmica, caracterizada pela presença de placas distintas, redondas ou ovais, tipicamente cobertas por escamas branco-prateadas.

No Brasil, dados de um estudo conduzido por membros da Sociedade Brasileira de Dermatologia, mostram uma prevalência de 1,31% de psoríase no País9.

O diagnóstico é baseado na apresentação clínica, necessitando eventualmente de biópsia de pele para confirmação, em casos atípicos ou de dúvida diagnóstica. Neste ano, uma pesquisa realizada pela Ipsos e encomendada pela Bristol Myers Squibb revelou que pessoas que vivem com psoríase moderada a grave levam em média cinco anos para receber o diagnóstico da doença e cinco meses, a partir do diagnóstico, para iniciar o tratamento10.

Os principais sintomas incluem manchas vermelhas, escamosas e com bordas bem definidas, que podem coçar e doer. Existem diferentes tipos de psoríase, sendo a psoríase em placas a mais comum, responsável por 80-90% dos casos11.

Ainda conforme a pesquisa da Ipsos, os sintomas costumam aparecer entre 2 e 3 vezes por ano. No geral, áreas frequentemente afetadas incluem: couro cabeludo (58%), cotovelos (56%), pernas (39%) e pescoço (37%).

Para o tratamento, a administração oral foi apontada como a preferida dos pacientes (69%), que também têm expectativa por tratamentos com maior eficácia (69%) e, consequentemente, maior intervalo entre as aplicações, no caso das terapias infusionais (36%).

Dentre os pacientes que já utilizaram mais de uma terapia, as principais queixas foram apontadas para: fototerapia (100%), orais sistêmicos – Acitretina e Ciclosporina (80%), alternativos (76%), tópicos (69%), MTX (69%) e biológicos (60%).

A pesquisa ainda revela a necessidade de uma abordagem holística para o tratamento da psoríase moderada a grave, que englobe não só a eficácia do tratamento, mas também o bem-estar emocional, social e financeiro do paciente.

Isso porque, além dos sintomas físicos, a doença tem um impacto emocional importante, prejudicando as relações pessoais e profissionais e causando redução da qualidade de vida e da produtividade no trabalho. De acordo com o levantamento, os principais desafios enfrentados pelas pessoas com psoríase são a baixa autoestima (81%) e desconforto físico causado pelas lesões (81%).

Sobre a pesquisa

A pesquisa "PR – Psoríase Moderada a Grave", realizada pela Ipsos a pedido da Bristol Myers Squibb, tem como objetivo entender a relação de pacientes com psoríase moderada a grave com seus tratamentos. As entrevistas ocorreram de forma online entre 13 de junho a 15 de julho de 2024 com 120 pessoas diagnosticadas com psoríase moderada a grave das cinco regiões do Brasil. A margem de erro é de 8,9 p.p. e os dados podem ser disponibilizados, em caso de solicitação.

Sobre a Bristol Myers Squibb

A Bristol Myers Squibb é uma biofarmacêutica global que tem como missão descobrir, desenvolver e disponibilizar medicamentos inovadores que ajudam os pacientes a superar doenças graves. Para mais informações sobre a Bristol Myers Squibb, visite BMS.com/br ou siga-nos no LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook e Instagram.

