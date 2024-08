BuzzCast comemora aniversário de seis anos com uma série de concursos globais de vídeos curtos

LOS ANGELES, 6 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- O BuzzCast, uma plataforma líder global de comunidade de vídeos, tem o prazer de anunciar a comemoração de seu aniversário de seis anos. O evento contará com uma série de concursos de vídeos curtos e envolventes a partir de julho, culminando com uma grande competição em outubro com o objetivo de aumentar a criatividade do usuário e aprimorar o ecossistema global de conteúdo.

A celebração começou em junho com uma competição de transmissão ao vivo do dia 18 ao dia 26, atraindo participantes de todo o mundo para um campeonato disputado. A competição de transmissão ao vivo apresentou o diversificado ecossistema de conteúdo do BuzzCast e os talentos criativos de seus broadcasters. A comemoração do aniversário foi marcada pelo surgimento de uma nova onda de campeões promissores. Além disso, o BuzzCast organizou um concurso de vídeo especial de aniversário, no qual os broadcasters expressaram seus desejos e gratidão em relação à plataforma por meio de vídeos curtos. Esses vídeos sinceros e espontâneos demonstraram seu apoio e entusiasmo pelo BuzzCast.

"Ao longo desses seis anos, vimos não apenas o crescimento de nossa base de usuários, mas também o quão profundamente conectada nossa comunidade se tornou", disse Alex Guo, CEO do BuzzCast. "A próxima grande competição de vídeos curtos em outubro está programada para inspirar mais criatividade entre nossos usuários, reunir criadores excepcionais em todo o mundo e fornecer delícias visuais e auditivas para todos."

Fundado há pouco mais de meia década, o BuzzCast se tornou uma plataforma social e comunitária influente que atende a mais de 150 países em 17 idiomas. Ela oferece aos usuários um espaço autêntico para participar de transmissões ao vivo, criar vídeos curtos, desfrutar de conversas privadas individuais e construir laços com a comunidade por meio de experiências digitais compartilhadas.

Envolvimento do usuário por meio de recursos inovadores:

Entretenimento e recreação: os usuários desfrutam de acesso a conteúdo envolvente a qualquer hora do dia.

os usuários desfrutam de acesso a conteúdo envolvente a qualquer hora do dia. Interação social: a plataforma promove interações robustas por meio de curtidas, comentários e recursos de compartilhamento, promovendo conexões fortes.

a plataforma promove interações robustas por meio de curtidas, comentários e recursos de compartilhamento, promovendo conexões fortes. Criatividade e autoexpressão: os usuários são incentivados a compartilhar perspectivas únicas por meio de várias formas de conteúdo digital.

O BuzzCast atende efetivamente às necessidades de vários usuários:

Entretenimento : vídeos curtos cativantes e transmissões ao vivo interativas oferecem entretenimento e diversão.

: vídeos curtos cativantes e transmissões ao vivo interativas oferecem entretenimento e diversão. Social : os usuários se conectam por meio de interesses e atividades compartilhados online.

: os usuários se conectam por meio de interesses e atividades compartilhados online. Cognição: os usuários aprendem novas informações ou habilidades a partir de diversas ofertas de conteúdo.

À medida que o BuzzCast continua a evoluir do foco principal em conexões emocionais para a incorporação de elementos de entretenimento mais localizados em seus serviços, essa evolução reflete uma compreensão das mudanças nas preferências do usuário, que enfatizam não apenas os engajamentos emocionais, mas também os engajamentos cognitivos dentro dos espaços digitais.

O BuzzCast recebe calorosamente mais usuários para participar de suas atividades, contribuindo para o desenvolvimento florescente do ecossistema de conteúdo em vídeos curtos.

Sobre o BuzzCast:

O BuzzCast é um popular aplicativo de comunidade de vídeo internacional adorado por jovens do mundo todo. Oferecendo recursos como vídeos curtos, transmissão ao vivo e bate-papo por vídeo aleatório, ele é pioneiro na era da "socialização por vídeo". Com a participação ativa de mais de 150 países e regiões que suportam 17 idiomas, o BuzzCast ajuda os usuários a se tornarem estrelas de vídeo, fornecendo efeitos especiais legais, vários adesivos e música popular. Para saber mais sobre o aplicativo BuzzCast, visite: BuzzCast-We Start Here, Live stream, Live video chat

