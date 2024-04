BV leva portfólio completo de financiamento solar para a Intersolar Summit Brasil Nordeste

Clientes e interessados em financiamento de projetos de energia solar poderão conhecer todas as soluções que a instituição financeira oferece, tanto para uso residencial quanto para estabelecimentos comerciais

SÃO PAULO, 8 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- O banco BV, um dos maiores bancos privados do país e líder em financiamento solar pela quinta vez consecutiva, de acordo com o Estudo Estratégico sobre Geração Distribuída feita pela Greener, consultoria que atua no mercado de usinas solares, participa mais uma vez do Intersolar Summit Brasil Nordeste, maior feira de tendências e inovações em tecnologia solar do Brasil, que acontece entre os dias 10 e 11 de abril, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza (CE).

Durante o evento, clientes e interessados em financiamento de projetos solares poderão conhecer todas as soluções que o BV, juntamente com a Meu Financiamento Solar, fintech parceira do banco no segmento, oferecem ao público, como financiamentos de placas solares e para a aquisição de carregadores de veículos elétricos, tanto para uso residencial quanto para estabelecimentos comerciais, linha de crédito para condomínios, seguro para acidentes pessoais, além de prazos flexíveis e taxas competitivas.

"Fomos um dos primeiros bancos a ter uma linha de financiamento dedicada, respeitando as particularidades da operação de energia solar e democratizando o acesso a investimentos em energia limpa. Estratégia alinhada com a agenda de compromissos ESG do banco", explica Daniel Colavito, Superintendente de Solar, Empréstimos e Parcerias no banco BV.

O portfólio de financiamento solar contribuiu para a maior diversificação dos negócios do BV e a energia solar vem ganhando cada vez mais espaço na carteira de negócios da instituição financeira. O banco fechou o 4º trimestre de 2023 com R$ 4,5 bilhões de carteira de crédito para o financiamento de painéis solares, tanto para residências quanto para empresas.

Assim, o Intersolar Summit Brasil Nordeste é mais uma oportunidade para o BV levar mais conhecimento ao público sobre as soluções financeiras, manter o financiamento de painéis solares em alta e reforçar seu posicionamento no segmento.

"Quando comparado com outras fontes energéticas, a instalação de painéis solares segue bastante atrativa para o consumidor, dado o elevado potencial do Brasil e o baixo custo de produção de energia solar", finaliza o executivo.

Serviço:

Intersolar Summit Nordeste

Data: 10 e 11 de abril

Local: Centro de Eventos do Ceará – Fortaleza - Av. Washington Soares, 999, Edson Queiroz

Para mais informações: www.intersolar-summit-brasil.com/nordeste/visao-geral .

FONTE banco BV