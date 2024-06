Cada real perdido em fraudes no Brasil custa às empresas R$ 3,59, aponta estudo O Real Custo da Fraude da LexisNexis Risk Solutions

A fraude aumentou para 59% das organizações brasileiras no ano.

Na América Latina, os canais digitais são responsáveis por mais perdas por fraude do que os canais físicos.

Quatro em cada cinco organizações brasileiras afirmam que a fraude está impactando negativamente as taxas de conversão de clientes.

SÃO PAULO, 20 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A LexisNexis® Risk Solutions divulgou as conclusões de seu estudo O Real Custo da Fraude 2023 – América Latina. O relatório anual, baseado em uma pesquisa realizada pela Forrester Consulting, revela que as empresas na América Latina agora enfrentam um custo de fraude 3,9 vezes superior ao valor nominal perdido em transações fraudulentas.

No Brasil, 59% das empresas relataram um aumento nas fraudes nos 12 meses anteriores à pesquisa. As organizações enfrentam um custo médio de R$ 3,59 por cada real perdido em fraudes (R$ 3,01 para varejistas e R$ 4,49 para instituições financeiras). Estes custos incluem perdas financeiras devido à fraude, bem como despesas trabalhistas internas, custos externos, custos legais e taxas de recuperação, além das despesas associadas à substituição ou redistribuição de mercadorias perdidas ou roubadas.

Embora a rápida adoção de pagamentos digitais melhore as experiências de pagamento, ela também expõe numerosos sistemas e canais a ataques de fraude mais inovadores. Em toda a América Latina, os canais digitais são responsáveis por 51% das perdas globais por fraude, superando a fraude física pela primeira vez. Consequentemente, os cibercriminosos exploram o anonimato das transações digitais e transfronteiriças para executar fraudes rápidas e indetectáveis. Além disso, o aumento das fraudes e a utilização de tecnologias como a Inteligência Artificial (IA) ampliam a capacidade dos cibercriminosos de explorar tanto consumidores como empresas.

O estudo também reflete a evolução das táticas criminosas. Na América Latina, a etapa da jornada do cliente com maiores perdas por fraude é a criação de novas contas, representando o maior desafio para instituições financeiras (46%) e varejistas (44%). Os criminosos estão explorando a crescente popularidade dos bancos digitais e do e-commerce utilizando identidades roubadas ou sintéticas para abrir contas fraudulentas.

"É evidente que novas formas de fraude aumentam o risco de perdas financeiras para consumidores e empresas", diz Rafael Costa Abreu, diretor de fraude e identidade LATAM da LexisNexis Risk Solutions. "Os problemas enfrentados pelas empresas tornam-se ainda mais desafiadores devido ao efeito multiplicador da fraude, onde as perdas sofridas pelas organizações continuam a aumentar e excedem em muito o valor nominal perdido em qualquer transação. Prevenir a fraude requer uma abordagem multicamadas ao longo da jornada do cliente."

Principais conclusões do estudo O Real Custo da Fraude – América Latina:

Impacto Comercial : A fraude afeta significativamente a forma como os clientes percebem e interagem com as empresas. Setenta e oito por cento (78%) dos entrevistados brasileiros relatam que a fraude influenciou a satisfação do cliente, em comparação com 77% na América Latina. Setenta e seis por cento (76%) percebem seu impacto na conversão de clientes, inferior aos 80% registrados na América Latina.

Evolução das práticas de gestão de fraudes: Os criminosos inovam constantemente. Esta natureza dinâmica do comportamento criminoso significa que a fraude e os seus custos associados não são ameaças estáticas que as empresas podem simplesmente diminuir. Por exemplo, os novos métodos de pagamento proporcionam aos fraudadores oportunidades de explorar vulnerabilidades no setor varejista. As instituições financeiras estão percebendo tendências crescentes em roubo de identidade, golpes e fraudes em carteiras digitais.

Seguindo em frente: Dada a crescente ameaça de fraude e riscos de segurança cibernética, as organizações devem adotar soluções inovadoras de gestão de fraude e autenticação. Isto envolve aproveitar os recursos de tecnologias de ponta, como IA, machine learning e métodos de autenticação biométricos e baseados em comportamento.

Metodologia: o estudo O Real Custo da Fraude – América Latina conduziu uma pesquisa com 218 tomadores de decisão em gestão de fraudes em instituições financeiras e empresas de varejo na América Latina, incluindo 54 no Brasil. As perguntas da pesquisa referem-se a um período de 12 meses. O estudo utiliza dados e análises para compreender o cenário atual da fraude e os desafios associados aos pagamentos digitais nos mercados emergentes. Esta informação foi obtida por meio do estudo encomendado conduzido pela Forrester Consulting em nome da LexisNexis Risk Solutions em agosto de 2023.

Baixe o estudo LexisNexis® True Cost of Fraud™ – América Latina.

