Camicado exalta renovação e frescor em nova coleção Primavera Verão

PORTO ALEGRE, Brasil, 10 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- É tempo de sentir a energia solar da temporada mais quente do ano invadir a sua casa. Com ela, chega a vontade de abrir as janelas, celebrar com os amigos ou simplesmente aproveitar os dias mais longos. E nada melhor do que acompanhar essa atmosfera vibrante para dar aquela repaginada no lar. A Camicado, maior varejista brasileira de artigos para casa e decoração, apresenta sua nova coleção Primavera Verão 2025 propondo muita renovação e frescor. Com o conceito "Sinta esse clima bom", a coleção, que traz três linhas principais de produtos e uma cápsula especial, incentiva o público a montar ambientes que reflitam felicidade e leveza, tão característicos desta época do ano.

Campanha de Primavera Verão 2025 da Camicado traz o conceito “Sinta esse clima bom”. (crédito da imagem: Divulgação/Camicado)

"Pensamos a coleção para potencializar essa sensação de bem-estar para dentro de casa, sintonizando-a com as tendências de moda à decoração. Queremos que as peças expressem essa energia positiva que a estação tem. Por isso, criamos linhas exclusivas cheias de personalidade, variedade e encantamento", afirma Natan Anaf, diretor da Camicado.

Ativações

Desde 28 de agosto, a Camicado inicia uma série de ativações para divulgar a coleção, incluindo filme veiculado em TV aberta. Para reforçar a atmosfera de renovação, a comunicação conta ainda com shooting exclusivo e produção de conteúdo para as redes sociais, envolvendo o squad de creators liderado por nomes como Yanna Lavigne (@yannalavigne), Maria Eugênia Cordeiro (@mariaeucor), Sabrina Paiva (@sabrinapaivaofc) e Leo Kazuya (@roledevegano).

Além deles, as "Camilovers", participantes do programa de afiliados da Camicado, também estão presentes nas ações da marca.

Muitos estilos para a nova temporada

Um dos destaques da coleção é a linha Gallery. Inspiradas no estilo boho, com uma paleta rica em dourado, as peças são ideais para quem busca uma decoração com um toque sofisticado e descontraído.

Outro conceito apresentado é o Casual. Focada em elementos naturais, como madeira e estampas florais, a linha evoca o estilo despojado de Trancoso, perfeito para momentos mais praianos. Já o conceito Modern destaca-se pelo uso de madeiras mais escuras e couro, trazendo contrastes acentuados para um visual contemporâneo e elegante. Para completar, a temporada traz uma coleção cápsula especial, Blue Garden, que traz influências botânicas da tradicional porcelana chinesa revisitada para o verão.

