Camicado leva experiência de compra em loja para novo aplicativo

Plataforma conta com design e usabilidade mais intuitivos e aprimoramento das funções de pagamentos e autoatendimento. A evolução do app faz parte da estratégia omnicanal da marca.

PORTO ALEGRE, Brasil, 25 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Camicado, maior varejista de artigos para casa e decoração do Brasil, acaba de lançar uma nova experiência de compra para o seu aplicativo. Com uma proposta de navegação mais intuitiva, a plataforma mobile, desenvolvida em parceria com a Work & Co, uma das principais agências globais de desing e tecnologia, oferece diversas funcionalidades que melhoram a experiência do usuário em suas compras online, tornando-a ainda mais inspiracional, ágil e prática, assim como acontece no ambiente físico. A Camicado faz parte do ecossistema de moda e lifestyle da Lojas Renner S.A., sendo a segunda marca com maior receita líquida da companhia em 2024.

A evolução do app faz parte da estratégia omnicanal da Camicado. (crédito da imagem: Divulgação/Camicado)

" A evolução do app faz parte da estratégia omnicanal da marca, que tem como objetivo proporcionar ao nosso cliente uma experiência de compra cada vez mais completa e encantadora, com comodidade, interatividade e conteúdo. Além disso, a expectativa é elevar a participação dos canais digitais sobre as vendas totais da empresa. Em 2023, por exemplo, este percentual foi de, aproximadamente, 33%", destaca o diretor da Camicado, Natan Anaf.

Com o visual repaginado, o app traz design mais moderno alinhado à experiência já encontrada no site da varejista, atualizado ano passado, e nas lojas físicas, também remodeladas. O app ganhou, ainda, novas funcionalidades que facilitam não só as compras, mas também consultas de cashback, saldos, vantagens e suporte. São elas:

Camicado ID: cada cliente terá um QR Code único, gerado pelo app, que concentra todas as suas informações, unificando e facilitando o cadastro em loja.

Cashback: o acúmulo de cashback para compras em loja física passa a ser atrelado ao Camicado ID. Preferencialmente, para acumular o cashback, o cliente o fará via Camicado ID.

Layout: contempla mais imagens e em formatos maiores, pensadas para inspirar o cliente em sua jornada de compra.

Atendimento: melhoria do processo de autoatendimento para suporte dos pedidos, incluindo a visualização do progresso da entrega dos produtos e uma integração mais eficiente com o WhatsApp.

Meu Cartão: integração com o Meu Cartão (cartão de crédito internacional da Renner), possibilitando a visualização da fatura, a consulta de saldos e outras movimentações, sem a necessidade de acessar outros aplicativos.

Integração app e whatsApp: pelo app, o cliente é automaticamente direcionado para o WhatsApp.

Além do app, a Camicado conta com lojas físicas, site, WhatsApp, a modalidade Ligue e Compre e um programa de venda social com afiliados que promovem os produtos da marca em seus blogs e redes sociais e recebem comissão sobre os negócios.

A nova versão do aplicativo da Camicado já está disponível nas principais lojas de aplicativos.

Sobre a Camicado

Com mais de 100 lojas físicas pelo Brasil e estratégia omnichannel, a rede especializada em casa e decoração oferece um mix de produtos como utensílios de cozinha, mesa, cama, banho, organização, eletroportáteis e itens licenciados. Com o objetivo de proporcionar total facilidade ao cliente, a Camicado oferece uma experiência personalizada que alia excelência no atendimento a um ambiente agradável e diferenciado. A marca é referência no mercado no serviço de listas de presentes, para noivas e noivos que procuram soluções completas para todos os ambientes da casa, com qualidade e estilo.

Sobre a Lojas Renner S.A.

Constituída em 1965, a Lojas Renner S.A. foi a primeira corporação brasileira com 100% das ações negociadas em bolsa e está listada no Novo Mercado, grau mais elevado dentre os níveis de governança corporativa da B3. Seu ecossistema de moda e lifestyle é formado pelas marcas: Renner, que tem roupas e acessórios para todos os estilos; Camicado, empresa do segmento de casa e decoração; Youcom, especializada em moda jovem; Ashua Curve & Plus Size, que oferece roupas nos tamanhos 46 a 54; e Repassa, plataforma de revenda de roupas, calçados e acessórios. Atualmente, são mais de 670 lojas em operação, considerando todos os negócios. A Companhia opera ainda com a Realize CFI, que apoia a atividade de varejo, através da oferta e gestão de produtos financeiros. Além de estar presente no Brasil com todas as suas marcas, a Lojas Renner S.A. iniciou seu processo de internacionalização ao inaugurar unidades da Renner no Uruguai a partir de 2017 e na Argentina em 2019.

