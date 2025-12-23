Campanha de Natal da Camicado tem com conceito que transforma cada detalhe em história

Conjunto de ações percorre diferentes pontos de contato para envolver o consumidor em cada etapa da celebração natalina com quem se ama.

SÃO PAULO, 23 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Camicado, maior varejista brasileira de artigos para casa e decoração, deu início à sua campanha de Natal 2025 convidando os consumidores a viverem o encantamento da data de forma leve e inspiradora. Com o conceito "Um Natal para colecionar histórias", a marca reforça seu posicionamento como referência e apresenta uma coleção que une tradição, funcionalidade e emoção.

A campanha percorre diferentes pontos de contato para envolver o público em cada etapa da celebração. Das ações nas lojas físicas ao site e aplicativo, ela ganha força nas redes sociais e nos canais digitais, com conteúdos inspiradores e parcerias com influenciadores como Malu Borges, Carlos Carvalho, Ana Berghahn e Nathalia Pianaro. As iniciativas foram planejadas para acompanhar os momentos mais especiais do período: o decorar a casa, preparar a ceia, cuidar dos detalhes, escolher os presentes e curtir a festa, criando uma jornada completa para quem deseja passar o Natal com leveza e estilo.

Um dos grandes destaques é o filme criado especialmente para os canais digitais da marca, que transmite todo o clima de uma casa cheia, com movimento, gerações reunidas e aqueles instantes únicos que aquecem o coração: o decorar juntos, o preparar a ceia e o celebrar a alegria de estar perto de quem mais importa.

Para Natan Assaf, diretor da Camicado, a campanha reflete o propósito da marca: "As buscas por produtos de Natal no site da Camicado começam a aparecer com força já no meio do ano. Em junho, por exemplo, foram mais de 35 mil buscas pela palavra-chave. Isso porque nossos clientes nos enxergam como referência e sabem que podem encontrar aqui não apenas produtos, mas muita inspiração para criar momentos únicos. O Natal é uma oportunidade de festejar novas histórias e reforçar laços, e nossa campanha traduz esse espírito com leveza e funcionalidade."

Sobre a coleção

Para a temporada de Natal, a Camicado apresenta sua coleção para transformar a casa em um espaço de celebração e repleto de significado. Combinando pelúcias, decoração lúdica e estampas clássicas natalinas, a linha traz o equilíbrio certo entre tradição e diversão. Os produtos temáticos estão disponíveis em todas as categorias da marca - Decorar, Cozinhar, Servir, Beber e Cama - oferecendo soluções completas para compor ambientes acolhedores e preparar cada detalhe da festa. A proposta é abrir espaço para o espírito natalino com leveza e criatividade, tornando cada encontro ainda mais memorável.

Sobre a Camicado

Com mais de 100 lojas físicas pelo Brasil e estratégia omnichannel, a rede especializada em casa e decoração oferece um mix de produtos como utensílios de cozinha, mesa, cama, banho, organização e eletroportáteis. Com o objetivo de proporcionar total facilidade ao cliente, a Camicado oferece uma experiência personalizada que alia excelência no atendimento a um ambiente agradável e diferenciado. A marca é referência no mercado no serviço de listas de presentes, para noivas e noivos que procuram soluções completas para todos os ambientes da casa, com qualidade e estilo.

Sobre a Lojas Renner S.A.

Constituída em 1965, a Lojas Renner S.A. abriu capital em 1967 e se tornou, em 2005, a primeira corporação brasileira, com 100% das ações negociadas em bolsa. Também está listada no Novo Mercado, grau mais elevado dentre os níveis de governança corporativa da B3. Seu ecossistema de moda e lifestyle é formado pelas seguintes marcas: Renner, que tem roupas e acessórios para todos os estilos; Camicado, do segmento de casa e decoração; Youcom, especializada em moda jovem; Ashua Curve & Plus Size, que oferece roupas nos tamanhos 42 a 58; e Repassa, plataforma de revenda de roupas, calçados e acessórios.

Atualmente, são mais de 690 lojas em operação, considerando todos os negócios do ecossistema. Além de estar presente no Brasil com todas as suas marcas, a Companhia iniciou seu processo de internacionalização ao inaugurar unidades da Renner no Uruguai a partir de 2017 e na Argentina em 2019. A Lojas Renner S.A. é formada ainda pela Realize CFI, que apoia a atividade de varejo através da oferta e gestão de produtos financeiros; e pela Uello Tecnologia, uma logtech nativa digital focada em soluções para entregas urbanas.

