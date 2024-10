Campanha do Dia Mundial da Trombose da ISTH revela vencedores do prêmio global de advocacia do Canadá, Brasil e Alemanha

Honrar indivíduos e organizações em todo o mundo que estão impulsionando o impacto na comunidade e promovendo a conscientização sobre a trombose.

CHAPEL HILL, Carolina do Norte, 9 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A Sociedade Internacional de Trombose e Hemostase (ISTH, na sigla em inglês) anunciou hoje os ganhadores de seus prêmios globais de defesa da trombose para a campanha do Dia Mundial da Trombose (WTD, na sigla em inglês). O aclamado programa de prêmios homenageia indivíduos e organizações de todo o mundo que estão fazendo a diferença na conscientização sobre coágulos sanguíneos.

Os vencedores do prêmio de advocacia da WTD 2024 são os seguintes:

Embaixadora do Ano do Paciente: Carol West (Canadá)

(Canadá) Menção Honrosa Embaixador Paciente do Ano: Arielle Dance (Estados Unidos)

(Estados Unidos) Atividade do Ano (categoria País de Alta Renda ): Action Alliance Thrombosis (Alemanha)





Action Alliance Thrombosis (Alemanha) Atividade do Ano (categoria País de Baixa ou Média Renda): Sociedade Brasileira de Trombose e Hemostasia (BSTH) (Brasil)

Vencedor do Embaixador do Ano de2024

Carol West é nomeada Embaixadora de Pacientes do Ano da WTD 2024, que reconhece um membro excepcional da comunidade de defesa da trombose. Depois de sobreviver a um coágulo de sangue, Carol queria ajudar a defender outros pacientes e sobreviventes.

Carol se ofereceu para participar de um ensaio clínico durante o tratamento e, posteriormente, foi convidada a participar da Rede Canadense de Pesquisa em Tromboembolismo Venoso (CanVECTOR), um programa canadense orientado ao paciente que se concentra em pesquisa, treinamento e tradução de conhecimento relacionados ao TEV.

Carol agora atua como co-líder da Plataforma de Parceiros de Pacientes da CanVECTOR e esteve envolvida em vários projetos de pesquisa. Ela também atua no Comitê Gestor Científico da CanVECTOR, que fornece supervisão e liderança para a rede, apoiando a colaboração entre pacientes e profissionais de saúde.

"Estou profundamente honrada por ter sido selecionada como Embaixadora de Pacientes do Ano da WTD 2024", compartilhou Carol. "Acredito fortemente no valor de trazer os pacientes para o tratamento e pesquisa da trombose. A experiência vivida pelos pacientes informa e inspira a pesquisa, e é importante criar um espaço significativo para que os pacientes ouçam o que têm a contribuir."

Vencedores da Atividade do Ano2024

Para o Prêmio Atividade do Ano da WTD 2024 na categoria País de Alta Renda, a campanha reconhece a Action Alliance Thrombosis (também conhecida como Aktionsbündnis Thrombose), uma aliança de várias organizações com sede na Alemanha.

A Action Alliance Thrombosis é reconhecida por sua organização de uma experiência educacional imersiva na Alemanha com uma réplica gigante da veia "walk-in" para demonstrar a trombose. O evento, que foi realizado em um shopping center de Berlim, criou uma experiência imersiva e fácil de entender para educar o público sobre a trombose.

"Nossa equipe ficou muito animada com essa notícia", disse o Prof. Dr. Rupert Bauersachs, cientista-chefe da Action Alliance Thrombosis. "Estamos extremamente orgulhosos de receber o prêmio, que é uma motivação para expandir ainda mais nossas atividades de WTD e programa de conscientização."

A campanha também nomeou a Sociedade Brasileira de Trombose e Hemostasia (BSTH) como vencedora do Prêmio Atividade do Ano 2024 na categoria País de Baixa ou Média Renda, que é determinada pela classificação do Banco Mundial.

A BSTH organizou uma campanha multicanal para a WTD em todo o Brasil com mais de um milhão de impressões. Entre suas muitas atividades estavam programas públicos e iluminações em marcos públicos, incluindo a notável estátua do Cristo Redentor. Também organizou vários webinars educacionais e colaborações voltadas para o público com influenciadores sociais.

"Estamos profundamente honrados em receber o Prêmio de Atividade do Ano da WTD 2024", disse a presidente da BSTH, Prof. Joyce Maria Annichino. "Esse reconhecimento nos inspira a continuar nosso compromisso de conscientizar e educar o público sobre a trombose. Acreditamos que, juntamente com o ISTH, podemos ter um impacto significativo na prevenção da trombose e melhorar vidas globalmente."

Todos os vencedores do prêmio foram selecionados após uma revisão rigorosa. Os destinatários finais do prêmio foram selecionados por membros do comitê sem afiliação aos candidatos.

Para saber mais sobre o Dia Mundial da Trombose, visite www.worldthrombosisday.org.

