Campanha Outubro OFF da Espaçolaser oferece descontos de até 80% e condições de pagamento facilitado

Além disso, Jade Picon, Bia do Brasil e Theodoro são alguns dos influenciadores que reforçam a estratégia do mês nas redes sociais

SÃO PAULO, 8 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A Espaçolaser, maior rede de depilação a laser do mundo, acaba de lançar sua maior campanha promocional do ano: "Outubro OFF", que oferece descontos de até 80% para compra de pacotes de depilação a laser em diversas áreas do corpo e pagamento facilitado em até 16 parcelas. É o momento ideal para quem deseja iniciar o tratamento e se preparar para o verão.

Divulgação Outubro Off Espaçolaser

Dentre as áreas com desconto de 80%, destacam-se pernas inteiras e glúteos, válidas tanto para o público feminino quanto masculino. Já os combos oferecem condições facilitadas para o tratamento em regiões como tórax mais abdômen, especialmente para o público masculino, por 16 parcelas de R$ 93,99. Enquanto o combo de virilha mais ânus, que é um dos mais procurados, está sendo oferecido por apenas 16 parcelas de R$ 84,99.

"São valores extremamente atrativos, abaixo do ticket médio que as pessoas costumam investir mensalmente em outros métodos de depilação, como depilação a cera em salões de beleza e clínicas especializadas. O grande diferencial da Espaçolaser é a eficácia da depilação e o resultado duradouro", ressalta Fernanda Milred, COO da Espaçolaser.

Para dar ainda mais visibilidade à campanha, a Espaçolaser contará com um time de influenciadores: Jade Picon (embaixadora da marca), Beatriz Reis (Bia do Brasil), Theodoro, Duda Fournier e Thaís Vasconcellos. O grupo compartilhará suas experiências de sucesso com o tratamento e apresentará as ofertas e benefícios da depilação a laser, ressaltando o custo-benefício da tecnologia padrão ouro da marca e a importância dos cuidados com a pele para o verão.

Assista aqui o primeiro conteúdo da Bia do Brasil.

Sobre a Espaçolaser

A Espaçolaser (MPM Corpóreos S.A. I B3: ESPA3), lidera o setor de depilação a laser no Brasil, destacando-se como a marca mais recomendada pelos consumidores. Com mais de 850 unidades na América Latina, abrangendo todos os estados brasileiros, Argentina, Chile, Paraguai e Colômbia, a empresa é pioneira na democratização do acesso à depilação a laser. Sua tecnologia padrão ouro oferece tratamentos seguros e eficazes, realizando mais de 80 milhões de procedimentos em diversos tipos de pele ao longo de 20 anos de história.

Reconhecida como Great Place to Work desde 2019 e signatária da WEP's (Princípios de Empoderamento das Mulheres) pela ONU Mulheres, a empresa também se orgulha em apoiar o esporte brasileiro. Atualmente patrocina mais de 40 atletas de 11 modalidades diferentes.

Em 2021, a Espaçolaser se tornou a primeira empresa de serviços de estética a concluir um IPO na B3, reafirmando seu compromisso com a evolução, governança corporativa e impacto no mercado financeiro. Encerrou 2023 com system-wide-sales atingindo R$ 1,6 bilhão, alta de 7,0% em relação ao mesmo período do ano anterior, e EBITDA Ajustado de R$ 213 milhões, com forte crescimento de 39,0% em comparação a 2022.

