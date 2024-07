Candor International fará sua grande exibição na Eletrolar Show 2024

ZHONGSHAN, China, 10 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Candor Intelligent Technology (conhecida como Candor), uma proeminente fabricante de produtos de refrigeração de ponta, participará da Eletrolar Show 2024, a maior feira de eletrodomésticos, eletrônicos e utensílios domésticos da América Latina, de 15 a 18 de julho de 2024.

Como principal EXPORTADORA de adegas de vinho, a Candor é uma especialista técnica no campo do estilo de vida de alta qualidade, cuidando do meio ambiente, da saúde e da família, e está empenhada em criar a melhor adega de vinhos para casa.

A Candor, a empresa exportadora número 1 de refrigeradores de vinho tinto na China, tem 20 anos de experiência em fabricação de refrigeradores. Abrange um espaço fabril de 100.000 ㎡, com mais de 70% de automação na produção e mais de 700 funcionários. A Candor é capaz de produzir 1,5 milhão de unidades de refrigeração de alta qualidade anualmente.

Apoiada por 19 laboratórios e mais de 70 engenheiros de P&D, a Candor oferece soluções de refrigeração abrangentes e competitivas em refrigeradores de vinho tinto, refrigeradores de bebidas, refrigeradores embutidos e sistemas de ar condicionado de adega. A Candor está empenhada em se desenvolver ainda mais. Atualmente, possui mais de 200 tipos diferentes de modelos de produtos e detém 219 patentes. Além disso, a Candor é uma das empresas que lidera a elaboração de Normas Técnicas de Frigoríficos Embutidos na China.

A Candor revelará sua gama completa e tecnologia de ponta nesta exposição, incluindo:

Construído sob Refrigerador de Vinho (Modelo: JC-160A1EQ)

Frigorífico embutido (modelo: BCD-275A2EQ)

Série de refrigeração ao ar livre (modelos: PJJ-160A1EQ)

Refrigerador de bebidas livres de -6°C (Modelo: JC-95E)

Refrigerador de vinho de coluna embutido (modelo: JC-63A1EQ)

Refrigerador de vinho termoelétrico (modelos: CW-70H)

Combinando tecnologia avançada e design elegante, o refrigerador de vinho principal (JC-160A1EQ), equipado com um sistema de aquecimento elétrico de baixo ruído e tecnologia de dissipação de calor VIP, oferece excelente controle de temperatura e operação silenciosa. Além disso, o novo refrigerador embutido líder mostrará seu forro embutido de espaço "0", com um sistema de refrigeração circundante de 360° e tecnologia de linha bidirecional de temperatura e umidade, apoiada por um sistema avançado de troca de micro aquecimento. Além disso, o novo produto de refrigeração ao ar livre da Candor, as prateleiras flexíveis de aço inoxidável duráveis equipadas, garante armazenamento máximo e qualidade confiável.

A Candor recebe calorosamente cada convidado ilustre em seu estande. A equipe da Candor está confiante de que impressionará com sua qualidade confiável e tecnologia avançada. Eles estão ansiosos para criar oportunidades de negócios novas e bem-sucedidas.

Estande Nº: HALLD 658D

Nome da Empresa: Guangdong Candor Intelligent Technology Co., Ltd.

Site: https://www.candorintelligent.com/

Contato: Sr. Jimmy Wang, Sr. Calum Huang

E-mail: [email protected], [email protected]

Tel: +86 760 23973630, +86 13425681654

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2454777/1.jpg

FONTE Candor