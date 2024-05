Capzul Corp., uma start-up canadense-brasileira de segurança cibernética, está lançando sua tecnologia disruptiva de cibersegurança com o Capzul Hackathon Challenge no Brasil.

A Capzul avança no Brasil com sua primeira solução, o CapzulProtect, que protege servidores web e redes de servidores eliminando totalmente a superfície externa de ataque.

Para demonstrar a eficácia de sua tecnologia a Capzul está organizando nos dias 25 e 26 de maio o Capzul Hackathon Challenge, oferecendo o maior prêmio individual já pago em um hackathon no Brasil para a primeira pessoa que conseguir quebrar sua tecnologia.

BELO HORIZONTE, Brasil e TORONTO, Canadá, 23 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Capzul Corp. ("Capzul"). A Capzul, startup global de cibersegurança, avança no Brasil para oferecer o CapzulProtect, uma solução de segurança cibernética inédita que combina comunicação segura patenteada e tecnologia à prova de engenharia reversa para aumentar exponencialmente a integridade e a confidencialidade dos dados digitais, proteger servidores web e redes de servidores, eliminando totalmente a superfície externa de ataque e reduzindo significativamente os custos operacionais.

Empresas no Brasil e em todo o mundo lidam todos os dias com ameaças digitais como ransomware e outros malwares, que levam a vazamentos de dados, fraudes e invasões de sistemas a custos enormes para governos, empresas e o público. É esperado que o mercado global de cibersegurança cresça a uma taxa anual de 12,3% e atinja a marca de US$ 500,70 bilhões de dólares até 2030, segundo pesquisa da Grand View Research*. O número crescente de interações online cria cada vez mais oportunidades de ataques, que ameaçam pessoas e empresas. "A tecnologia revolucionária de infraestrutura de segurança cibernética ultra eficaz da Capzul é uma solução única que se distingue de tudo o que está disponível no mercado em virtude de sua metodologia e emprego de patentes proprietárias criadas para combater o desenfreado crime cibernético que só tende a crescer", afirma o VP de Marketing da Capzul, Eduardo Neves.

Segundo dados da Forbes (2021), hackers (os maiores estão no Brasil, Rússia, China e Israel) atacam 26 mil vezes por dia, a cada três segundos. Hoje, utilizam IA, aprendizagem automática e outras tecnologias para lançar ataques cada vez mais sofisticados. Vazamentos de dados expõem informações confidenciais que prejudicam não apenas os usuários, mas também a reputação de empresas, governos, organizações e pessoas ao redor do mundo. Pensando em como evitar efetivamente essas ameaças, a Capzul está apresentando ao mercado brasileiro o CapzulProtect, uma solução baseada em tecnologias patenteadas, criada por Marcio Teixeira, cientista brasileiro. "CapzulProtect, solução baseada em software, oferece diversos benefícios aos usuários: elimina a superfície de ataque externa, aumenta exponencialmente a integridade e a confidencialidade dos dados digitais e reduz significativamente os custos operacionais, sem reduzir o desempenho dos servidores que está protegendo", comenta Rafael Vasconcellos, Vice-Presidente de Produtos.

Batalha de dados | Capzul Hackathon Challenge.

Para apresentar o CapzulProtect no Brasil, a Capzul promove nos dias 25 e 26 de maio o Capzul Hackathon Challenge, o qual já conta nesta data com mais de 70 participantes preparados, com todas as ferramentas disponíveis no mercado, para tentar invadir um servidor que será protegido com o CapzulProtect. "As inscrições ainda estão abertas e o CapzulProtect será testado ao vivo até os seus limites por especialistas altamente qualificados em segurança cibernética", finaliza Neves. Para premiar os potenciais vencedores, a Capzul reservou R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) para a primeira pessoa ou grupo que conseguir violar com sucesso a tecnologia CapzulProtect e R$ 25.000,00 para o melhor vídeo e reportagem sobre o Capzul Hackathon Challenge e o CapzulProtect. Para mais informações sobre o Capzul Hackathon Challenge acesse o site https://capzulchallenge.me/.

Sobre a Capzul

Com sede em Toronto, Canadá, a Capzul é uma startup de segurança cibernética que está preparada para revolucionar o mercado global de segurança na Internet, oferecendo uma plataforma de segurança cibernética disruptiva e inovadora, sendo o CapzulProtect nosso primeiro produto. No Brasil a Capzul tem escritórios em Belo Horizonte (MG) e Curitiba (PR). Para mais informações, visite www.capzul.net.

Mais informações favor contatar:

Assessoria de imprensa | Capzul

Marina F. Camargo

[email protected]

+55 (11) 93021-6482

Igal Medad | Capzul CEO e Co-Chair

[email protected]

Eduardo Neves | Capzul VP Marketing

[email protected]

FONTE Capzul Corp.