Capzul Hackathon Challenge termina e CapzulProtect está pronto para revolucionar o mercado global de segurança cibernética

BELO HORIZONTE, Brasil e TORONTO, 28 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Capzul Corp. ("Capzul"). A Capzul, startup global de cibersegurança, e desenvolvedora do CapzulProtect, uma solução inédita que combina criptografia de transporte avançada, método de comunicação único e tecnologia patenteada à prova de engenharia reversa tem o prazer de informar que, conforme esperado, o Capzul Hackathon Challenge encerrou ontem dia 26 de maio das 2024 às 11:59pm (horário de Brasília) sem que houvesse a quebra do servidor Capzul protegido com o CapzulProtect. O Capzul Hackathon Challenge contou com mais de 70 profissionais, divididos em 25 times que durante 48 horas utilizaram todas as ferramentas disponíveis no mercado para encontrar e invadir o servidor da Capzul protegido com o CapzulProtect.

A Capzul agradece aos participantes de seu primeiro hackathon pelo entusiasmo, dedicação e por terem realizado ataques tão sofisticados. Em determinados momentos o Capzul Hackathon Challenge registrou mais de 1.000 ataques por segundo e o servidor se manteve protegido. "Foi um evento extraordinário que demonstrou que a razão pela qual os participantes não conseguiram hackear o servidor é porque, ao contrário de outras soluções, o CapzulProtect não trata, mas elimina a superfície de ataque externo. Sem vencedor para o primeiro prêmio, iremos divulgar nos próximos dia o(s) ganhador(es) do segundo prêmio, no valor de R$25.000, para o melhor relatório e vídeo." informa o VP de Marketing da Capzul, Eduardo Neves.

O CapzulProtect, que em 2023 já havia sido analisado em laboratórios no Brasil e na Europa, foi agora testado ao vivo no Capzul Hackathon Challenge, demonstrando que chegou para revolucionar o mercado global de segurança cibernética. Com o sucesso da performance do CapzulProtect durante o evento, a Capzul continuará o lançamento comercial do CapzulProtect e desenvolvimento de novos produtos utilizando a tecnologia Capzul. "Com o resultado esperado do Capzul Hackathon Challenge, a última etapa do nosso processo de validação, agora estamos realmente prontos para apresentar o Capzul, nossa extraordinária tecnologia de base de segurança cibernética, primeiro no Brasil e depois no mundo." conclui Igal Medad, CEO e Co-Chair da Capzul.

Sobre a Capzul

Com sede em Toronto, Canadá, a Capzul é uma startup de segurança cibernética que está preparada para revolucionar o mercado global de segurança na Internet, oferecendo uma plataforma de segurança cibernética disruptiva e inovadora, sendo o CapzulProtect nosso primeiro produto. No Brasil a Capzul tem escritórios em Belo Horizonte (MG) e Curitiba (PR). Para mais informações, visite www.capzul.net.

FONTE Capzul Corp.