Carteira de pedidos consolidada atingiu R$ 814,2 milhões ao final do 1T26, aumento de 8,5% com relação ao 4T25.

Santa Bárbara d'Oeste, 14 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A ROMI S.A., empresa líder brasileira na fabricação de máquinas-ferramenta, máquinas para plásticos e fundidos e usinados, registrou no 1T26 uma entrada de pedidos consolidada de R$291,9 milhões.

A carteira de pedidos da Unidade de Máquinas B+W, ao final do 1T26, atingiu R$499,1 milhões, crescimento de 16,1%, quando comparada ao 1T25, evidenciando sua sólida competência no desenvolvimento de soluções tecnológicas sofisticadas, marcadas por elevado grau de complexidade e customização.

A receita operacional líquida da Unidade de Máquinas B+W atingiu R$64,9 milhões no 1T26, apresentando margem bruta de 32,2% e margem EBIT de 5,0%, incremento de 18,7 p.p. e 10,5 p.p., respectivamente.

A margem bruta consolidada no 1T26, apresentou crescimento de 0,7 p.p., quando comparada ao 1T25. O EBITDA ajustado consolidado foi de R$7,4 milhões representando uma margem de 3,3%;

"Embora o mercado doméstico e o mercado externo estejam vivenciando um momento de contração de demanda, a carteira de pedidos consolidada permanece nos mesmos patamares do mesmo período do ano anterior, refletindo o sucesso das soluções de produtos diversificados, como a locação de máquinas e o novo posicionamento estratégico da B+W. Estamos confiantes de que nossos diferenciais competitivos e a constante busca pela excelência nos permitirão manter um ritmo sustentável de negócios. Continuaremos investindo em inovação, tecnologias digitais e na capacitação do nosso time, cientes de que o sucesso da ROMI está diretamente ligado ao sucesso de nossos clientes, colaboradores e parceiros"

- Menciona Luiz Cassiano R. Rosolen, Diretor-Presidente da ROMI S.A.

Informações de contato (Pública): ROMI S.A. Departamento de Relação com Investidores, +55 (19) 3455-9418, dri@romi.com, www.romi.com

FONTE ROMI S.A.