CATL revela o TENER, o primeiro sistema de armazenamento de energia do mundo com degradação zero em cinco anos e capacidade de 6,25 MWh

NINGDE, China, 12 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Em 9 de abril, a CATL apresentou o TENER, o primeiro sistema de armazenamento de energia produzido em massa do mundo com degradação zero nos primeiros cinco anos de uso em Pequim, China. Com segurança total, cinco anos de degradação zero e uma capacidade robusta de 6,25 MWh, o TENER acelerará a adoção em larga escala de novas tecnologias de armazenamento de energia, bem como o avanço de alta qualidade do setor. Primeiro sistema de degradação zero de 5 anos produzido em massa do mundo

Embora a prevenção da degradação da capacidade nos primeiros cinco anos de uso seja um avanço significativo no aumento da vida útil das baterias, a degradação zero da energia também é importante para as usinas de armazenamento de energia que visam atender aos requisitos dos novos sistemas de energia elétrica. Aproveitando as tecnologias biomiméticas de SEI (interfase de eletrólito sólido) e de eletrólito automontado, a TENER eliminou os obstáculos para o movimento dos íons de lítio e obteve degradação zero tanto para a potência quanto para a capacidade, garantindo crescimento zero do consumo de energia auxiliar durante todo o ciclo de vida, criando assim um sistema de armazenamento de energia "atemporal".

Com o apoio de tecnologias de ponta e recursos extremos de fabricação, a CATL resolveu os desafios causados por metais de lítio altamente ativos em baterias de degradação zero, o que ajuda a evitar o descontrole térmico causado pela reação de oxidação.

Energia imensa em um espaço compacto: Contêiner de 20 pés com capacidade de 6,25 MWh

O TENER atinge uma impressionante capacidade de 6,25 MWh no contêiner TEU, o que representa um aumento de 30% na densidade de energia por unidade de área e uma redução de 20% na área total da estação, aumentando assim a densidade e a eficiência da energia por meio de um design inovador em um espaço limitado.

A tecnologia de célula de ponta da CATL dá suporte ao excelente desempenho do sistema. O TENER é equipado com células de longa vida útil e de degradação zero, adaptadas para aplicações de armazenamento de energia, alcançando uma densidade de energia de 430 Wh/L, um marco impressionante para baterias LFP usadas no armazenamento de energia.

Sistema de gerenciamento de qualidade dedicado para garantir a máxima segurança

Para alcançar a segurança máxima no armazenamento de energia, a CATL estabeleceu um sistema de gerenciamento de qualidade dedicado e abrangente, que inclui desenvolvimento de tecnologia, testes de comprovação, monitoramento de operações e análise de falhas de segurança. Ele define diferentes objetivos de segurança conforme necessário para diferentes cenários e, em seguida, desenvolve a tecnologia de segurança correspondente para atender a esses objetivos. Para garantir a eficácia dessas tecnologias, a CATL construiu uma plataforma de validação para simular o teste de segurança de sistemas de armazenamento de energia em diferentes cenários de rede elétrica. Após a entrada em operação do projeto, a CATL monitora continuamente seu status operacional por meio de monitoramento de riscos alimentado por inteligência artificial e alerta precoce inteligente, calcula a taxa de falha dos produtos de armazenamento de energia ao longo de seu ciclo de vida e assim verifica os objetivos de design de segurança, continuando a otimizá-los.

A CATL reduziu a taxa de falha para o nível de partes por bilhão (PPB) para as células usadas na TENER, o que, quando estendido para a operação ao longo de todo o seu ciclo de vida, pode efetivamente reduzir os custos operacionais e melhorar significativamente a TIR (taxa interna de retorno).

O armazenamento de energia é um elemento fundamental da transição para a energia verde. A CATL tem se dedicado firmemente a fornecer soluções de armazenamento de energia de classe mundial para clientes em todas as partes do mundo. A revelação do TENER significa outro marco no compromisso contínuo da CATL com a transição energética. Olhando para o futuro, a CATL permanecerá firme em sua busca pela inovação aberta e colaborará com parceiros globais do setor para forjar um caminho de prosperidade mútua como líder do setor em inovação e tecnologia avançada.

