Catuaí Asset e a Rede Four Seasons Anunciam Projeto Hoteleiro de Luxo no Rio de Janeiro

Com um investimento da Catuaí Asset estimado em R$ 600 milhões, projeto marca chegada do Four Seasons ao Rio de Janeiro com a requalificação de um ativo icônico no Leblon

SÃO PAULO, 12 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A gestora de investimentos Catuaí Asset, por meio de um FIP, concluiu a aquisição do imóvel onde funcionava o antigo Hotel Marina Palace, no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro. O Hotel Marina Palace, inaugurado na década de 1980, consolidou-se como um ícone da hotelaria carioca, tendo sido operado pela BHG - Brazil Hospitality Group, até sua desativação em 2017.

A operação marca a estreia da Catuaí Asset no setor de hospitalidade e reforça a estratégia da gestora em investir em "trophy assets" – imóveis únicos e com alto potencial de valorização. O investimento total está estimado em R$ 600 milhões.

"A entrada da Four Seasons no Brasil, em uma cidade como o Rio de Janeiro, marca um movimento relevante dentro da estratégia de investimentos da Catuaí Asset em ativos de alto padrão. O mercado local tem demonstrado um dinamismo crescente, impulsionado pelo avanço do turismo, pela expansão de empreendimentos qualificados e pelo interesse contínuo de marcas internacionais. O Hotel Marina apresenta características que o posicionam como um ativo singular e alinhado ao perfil dos projetos que buscamos. Acreditamos que este desenvolvimento contribuirá para consolidar ainda mais o papel do Rio no cenário global de hospitalidade", destaca Alfredo Khouri Jr, sócio-fundador da Catuaí Asset.

O ativo passará por uma ampla revitalização para receber a primeira unidade hoteleira da rede canadense Four Seasons na cidade, com previsão de inauguração em 2029. O projeto prevê a renovação completa da fachada, modernização dos interiores e ampliação da estrutura existente. Todos os quartos terão vista para o mar, além de contar com um rooftop com piscina, spa, academia, bares e restaurantes. Durante o pico das obras, a expectativa é de gerar cerca de 200 empregos diretos. Na fase operacional, o número poderá superar 180 postos diretos, além dos inúmeros empregos indiretos.

A iniciativa reforça a convicção da Catuaí Asset no potencial da hotelaria de alto padrão no Brasil. A combinação entre a localização estratégica, bandeira hoteleira internacional de prestígio e um ativo com características únicas posiciona o hotel como um dos projetos mais relevantes do setor nos próximos anos, com impacto positivo para a cidade, seus visitantes e os investidores envolvidos.

A aquisição ocorre em um momento de retomada consistente do setor hoteleiro no Rio de Janeiro. Dados de mercado, considerando a categoria de hotéis 5 estrelas, apontam crescimento de aproximadamente 20% na diária média (ADR) e 10% na taxa de ocupação no acumulado do ano de 2025, comparado com o mesmo período do ano anterior.

O crescimento do turismo corrobora com essa dinâmica, com um total de 10,4 milhões de turistas visitando a cidade ao longo do ano, um crescimento de 11,8% em uma base anual. O crescimento mais expressivo foi registrado no turismo internacional, com perspectiva de um número recorde de passageiros no aeroporto Internacional Tom Jobim no ano de 2025.

"A chegada da Four Seasons celebra nossa capacidade de atrair grandes investimentos globais. É motivo de orgulho ver a maior rede de hotéis de luxo do mundo escolher o Rio, mais especificamente o Leblon, como local de seu retorno ao país. E vão se instalar em uma orla com uma das mais belas paisagens do Rio. Esse movimento confirma o que sabemos: quando o Rio segue a sua vocação, ele impulsiona turismo, negócios e desenvolvimento", afirma o prefeito Eduardo Paes.

O vice-prefeito Eduardo Cavaliere também destaca o impacto do projeto para a cidade: "A cidade vive um momento especial de crescimento da atividade turística. Além da beleza natural, os grandes eventos e o aumento do número de voos nacionais e internacionais fazem do Rio um destino extremamente atraente. Quando empresas desse porte chegam, não estão apenas investindo em um grande hotel, estão dizendo para o mundo inteiro que o Rio é lugar de confiança, de oportunidade e, claro, de felicidade".

Sobre a Catuaí Asset

Fundada em 2017, a Catuaí Asset é uma gestora independente de ativos, com foco no mercado imobiliário, conduzida por um time experiente e com track record de sucesso. Os pilares que sustentam a tese de ganho de capital da Catuaí Asset são o profundo conhecimento dos ciclos imobiliários, um horizonte de investimento orientado para o longo prazo, alto alinhamento com os cotistas, consistente controle de governança interna e ampla rede de relacionamentos. Desde sua fundação, a Catuaí Asset já realizou a aquisição e desinvestimento de mais de 90 ativos por meio de seus fundos dedicados e fundos multiestratégia, entre eles, ativos irreplicáveis como os Edifícios Pátio Victor Malzoni e Leopoldo 1201. O modelo adotado de captação conta com a participação de capital proprietário do Grupo Catuaí e de terceiros, sendo estes grandes investidores institucionais, single e multi family offices e distribuidores. O total de ativos sob gestão, considerando tanto os fundos ativos como estratégias e investimentos já finalizados, supera a marca de R$ 1 bilhão.

Sobre a Four Seasons

Four Seasons Hotels and Resorts inaugurou seu primeiro hotel em 1961 e, desde então, se tornou um líder em hospitalidade e de residências de marca, com foco em serviço excepcional e genuíno. Four Seasons atualmente opera 135 hotéis e resorts e 59 propriedades residenciais em 47 países. A rede continua a evoluir com uma mentalidade centrada no hóspede e tem mais de 60 projetos em desenvolvimento. Além de hotéis e resorts, as experiências da marca incluem mais de 600 bares e restaurantes ao redor do mundo, o Four Seasons Private Jet Experience e, em breve, Four Seasons Yachts. Four Seasons aparece com frequência entre os melhores hotéis, resorts, bares e restaurantes e as mais prestigiadas marcas em votações de leitores, resenhas de viajantes e os principais prêmios do setor. Para mais informações visite fourseasons.com. Para novidades, visite press.fourseasons.com.

Sobre a BHG

A BHG – Brazil Hospitality Group é uma das maiores proprietárias de ativos hoteleiros do Brasil, com participação em cerca de 10 empreendimentos localizados em praças estratégicas como Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Salvador. A companhia concentra sua atuação na gestão ativa desses ativos, com foco em valorização patrimonial e eficiência operacional, apoiada por times especializados em asset management, engenharia e estratégia de investimentos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2843890/MAR_04.jpg

FONTE Catuaí Asset