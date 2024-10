CEAT Specialty nomeia Guilherme Martinelli como Country Head no Brasil

SÃO PAULO, 10 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A CEAT Specialty tem o prazer de anunciar a nomeação de Guilherme Martinelli como o novo Country Manager para o Brasil. Guilherme traz mais de sete anos de experiência no impulsionamento de vendas nos segmentos de pneus fora de estrada (OTR) e agrícolas, com um profundo entendimento dos setores OEM e de reposição.

CEAT Specialty Appoints Guilherme Martinelli as Country Head for Brazil

Em sua nova função na CEAT Specialty, a expertise de Guilherme será fundamental para impulsionar o crescimento e expandir a presença da marca no Brasil, um dos mercados mais dinâmicos da América Latina. Sua liderança ajudará a fortalecer parcerias e consolidar ainda mais a CEAT Specialty como uma marca líder em pneus para aplicações agrícolas, de construção e industriais.

Guilherme supervisionará todas as operações de vendas no Brasil, orientando os esforços da empresa para fornecer pneus duráveis e confiáveis, que atendam às mais rigorosas demandas do setor. Sua liderança marca um passo importante na estratégia da CEAT Specialty de expandir sua presença em mercados-chave e reforçar sua reputação como um parceiro confiável para pneus premium.

Essa nomeação reforça o contínuo compromisso da CEAT Specialty em entregar produtos inovadores que garantem desempenho excepcional em uma ampla gama de indústrias.

Sobre a CEAT Specialty

Fundada em 1924 em Turim, Itália, a CEAT chegou à Índia em 1958 e se tornou uma das principais fabricantes de pneus do país, com uma presença global que abrange mais de 130 países. Com a centralidade no cliente como princípio norteador de todas as suas ações, a CEAT investe continuamente em atendimento ao cliente e P&D para oferecer produtos da mais alta qualidade. A CEAT segue o modelo de Gestão da Qualidade Total (TQM), que reflete seu compromisso com a melhoria contínua. O Deming Grand Prize, conquistado em 2024, tornou a CEAT a primeira marca de pneus do mundo a receber tal reconhecimento, sendo uma prova desse compromisso.

A CEAT Specialty é a divisão da CEAT para pneus fora de estrada (OTR e agrícolas).

Para saber mais sobre a CEAT Specialty, visite https://www.ceatspecialty.com/

Siga CEAT Specialty:

https://www.instagram.com/ceatspecialtybrasil/

https://www.linkedin.com/company/ceat-specialty-brasil/

Media Contact:

Rene Lopez

CEAT Specialty

Email: [email protected]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2526639/CEAT_Specialty_Guilherme_Martinelli.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2400010/4676546/CEAT_Specialty_Logo.jpg

FONTE CEAT Specialty