Centro Mastercard para o Crescimento Inclusivo e data.org lançam Desafio "Inteligência Artificial para Acelerar a Inclusão"

Chamada Global lançada para soluções inovadoras de IA na Conferência Inaugural Accelerate

SÃO PAULO, 12 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- O Centro Mastercard para o Crescimento Inclusivo e o instituto data.org lançaram o Desafio "Inteligência Artificial para Acelerar a Inclusão", uma chamada global por soluções de IA para acelerar a inclusão e o empoderamento econômico.

O Desafio AI2AI terá como foco o crescimento inclusivo, que garante que os benefícios de uma economia em crescimento se estendam a todos os segmentos da sociedade. As organizações serão analisadas por suas soluções inovadoras de IA que demonstraram sucesso e estão prontas para crescer com financiamento e assistência técnica.

"Há cinco anos, fizemos uma aposta inicial no poder dos dados para promover o impacto social. Esses primeiros investimentos estabeleceram uma base para o crescente campo da Ciência de Dados de Impacto e contribuíram para a demanda por intervenções semelhantes para IA. Hoje, estamos orgulhosos de trabalhar com data.org para incentivar aplicativos de IA seguros e confiáveis que capacitam comunidades e pessoas. Este desafio contribuirá para o desenvolvimento de soluções escaláveis que ajudam a realizar a promessa e o potencial da IA para beneficiar a sociedade", disse Shamina Singh, fundadora e presidente do Centro Mastercard para o Crescimento Inclusivo.

"Na era da IA trabalhar de forma colaborativa entre disciplinas para enfrentar desafios como crescimento inclusivo e clima nunca foi tão urgente", afirma Danil Mikhailov, diretor executivo da data.org. "Este é o quarto desafio global da data.org – e o segundo com o Centro de Crescimento Inclusivo da Mastercard – para obter, apoiar e escalar soluções inovadoras. Até o momento, o desafio entregou mais de 2.000 pedidos em todo o mundo. E a cada desafio, não apenas aumentamos nossa rede de colegas e parceiros, mas também aprendemos mais sobre como construir capacidade de forma mais eficaz, capacitar comunidades locais e, finalmente, construir o campo de dados e IA para impacto social."

Os candidatos podem conhecer o projeto e se inscrever no site da data.org. O prazo para inscrições é 18 de julho, às 20h. Após esta etapa, um painel de juízes especialistas com experiência em IA na fronteira do impacto social e da indústria analisará os inscritos. Os vencedores serão anunciados até o início de 2025. Os juízes confirmados são:

Vilas Dhar, Presidente, Fundação Patrick J. McGovern Raghu Dharmaraju, CEO da ArtPark Ivana Feldfeber, Cofundadora e Diretora Executiva, DataGenéro Angela Odyer Lungati, Diretora Executiva, Ushahidi Anna Makanju , vice-presidente de assuntos globais da OpenAI Alondra Nelson , Harold F. Linder Professor, Instituto de Estudos Avançados Navrina Singh, fundadora e CEO da Credo AI Uyi Stewart , Diretor de Dados e Tecnologia, data.org Greg Ulrich , Head Global de IA e Dados, Mastercard

Os premiados do Desafio receberão financiamento para desenvolver e fomentar suas soluções; acesso a conhecimento técnico e mentoria das equipes Mastercard e data.org, além de oportunidades com recursos e programas selecionados da Mastercard, como o Start Path, para apoiar ainda mais suas abordagens.

O desafio foi anunciado pela primeira vez por Singh na Cúpula Global de Crescimento Inclusivo em 18 de abril de 2024. Hoje, o Desafio Inteligência Artificial para Acelerar a Inclusão será lançado durante a Conferência Accelerate: Data for Social Impact, organizada pela data.org em parceria com a Harvard Data Science Initiative.

Sobre o Centro Mastercard para o Crescimento Inclusivo

O Centro Mastercard para o Crescimento Inclusivo promove o crescimento econômico igualitário e sustentável, além da inclusão financeira em todo o mundo. O Centro impulsiona os principais ativos e competências da empresa, incluindo insights de dados, experiência e tecnologia, enquanto administra o fundo filantrópico Mastercard Impact Fund, para produzir pesquisas independentes, escalar programas globais e capacitar uma comunidade de pensadores, líderes e realizadores na linha de frente do crescimento inclusivo. Para mais informações e para receber seus últimos insights, siga o Centro no LinkedIn, Instagram e assine sua newsletter.

Sobre data.org

data.org promove o poder dos dados e da IA para a resolução de alguns dos nossos maiores desafios globais. Lançado em 2020 pelo Centro Mastercard para Crescimento Inclusivo e pela Fundação Rockefeller, o data.org constrói o campo de dados para impacto social e expande o acesso às ferramentas, talentos e tecnologias emergentes necessárias para criar mudanças sustentáveis e igualitárias.

Uma organização global, data.org reúne e coordena todos os setores para apoiar e promover soluções visionárias e práticas que geram impacto, por meio de dados.

Centro Mastercard para Crescimento Inclusivo

Contato: Jessica Jeng-Mitchell

[email protected]

data.org

Contato: Emma Marty

[email protected]

Contato com a imprensa

Weber Shandwick

[email protected]

11 3027-0200

FONTE Mastercard