CEO da Qlik: empresas estão entregando menos do que poderiam em IA, com ilhas de valor em um mar de ruídos

Mike Capone antecipa a visão da Qlik para 2026 sobre dados, analytics e IA, argumentando que a próxima vantagem competitiva virá da transformação do "valor oculto da IA" em melhores decisões em toda a organização

SÃO PAULO, 19 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Qlik®, líder global em integração de dados, qualidade de dados, analytics e inteligência artificial (IA), compartilha uma prévia de suas perspectivas para 2026 em relação a dados, analytics e IA, com o CEO, Mike Capone, argumentando que o debate sobre se a IA "gera valor" foca em uma questão equivocada. O verdadeiro problema, segundo ele, é que a maioria das organizações ainda está entregando muito menos do que poderia com IA, com apenas pequenas ilhas de valor surgindo em um mar de experimentações, pilotos e ruídos.

"A alta diretoria continua ouvindo que apenas uma fração mínima das empresas está realmente 'pronta para IA'", diz Mike Capone, CEO da Qlik. "Mas basta caminhar pelos corredores de qualquer grande companhia para encontrar pessoas usando IA discretamente em documentos, apresentações e código todos os dias. Isso é produtividade real. Neste momento, é uma camada invisível. Ela molda resultados, mas é invisível para na demonstração de resultados (Lucros e Perdas - P&L), raramente baseada em dados completos e totalmente fora da governança."

Uma pesquisa recente do Boston Consulting Group revelou que apenas cerca de 5% das empresas estão estruturalmente preparadas para um futuro com IA, mesmo que ferramentas generativas sejam usadas diariamente em áreas periféricas do negócio. A análise da Qlik sobre ambientes de clientes mostra o mesmo paradoxo: um volume crescente de "valor oculto da IA" que raramente sobrevive à transição para métricas auditadas ou modelos de risco.

Capone acredita que 2026 será o ano em que as empresas líderes vão fechar essa lacuna. Em vez de perguntar em qual modelo, nuvem ou plataforma apostar, ele argumenta que as organizações deveriam assumir que mudarão essas escolhas repetidamente e projetar sua arquitetura para que possam trocar modelos e ferramentas sem reescrever a sua lógica de negócio ou perder controle dos seus dados.

"O antigo pêndulo entre controle central rígido e self-service caótico está se desfazendo", acrescenta Capone. "Você não pode reconstruir seu modelo operacional toda vez que o mercado oscila. As empresas que vemos vencendo estão praticando uma descentralização controlada: elas mantêm definições, governança e soberania como inegociáveis, e levam experimentação e automação para as equipes mais próximas do trabalho."

Em paralelo, a Qlik espera que a inteligência, por si só, passe a se comportar mais como um utilitário do que como uma funcionalidade. À medida que modelos menores, inferência local e edge computing se tornam comuns, mais decisões serão tomadas próximas de onde os dados residem, como em fábricas, lojas, veículos e dispositivos, enquanto analytics compartilhado e contexto continuam sendo a base do que significa "bom".

"Com o tempo, o custo da inteligência por decisão vai cair, e as expectativas de responsabilização vão aumentar", diz Capone. "As vencedoras serão as empresas que puderem transformar o uso oculto e ad-hoc de IA em um sistema explícito e governado de decisões, em que cada agente, assistente e aplicação se baseiem nos mesmos dados e analytics confiáveis."

Os comentários de Capone antecedem o webinar da Qlik sobre Tendências de Dados, Analytics e IA para 2026, que acontece em janeiro, quando a empresa compartilhará suas previsões e perspectivas regionais.

Para se inscrever no webinar, que ocorrerá em 14 de janeiro de 2026, às 15h, clique aqui.

Sobre a Qlik

A Qlik transforma cenários de dados complexos em insights acionáveis, impulsionando resultados estratégicos de negócios. Atendendo a mais de 40.000 clientes globais, o portfólio da Qlik fornece IA/ML avançada de nível empresarial, integração de dados e analytics. As ferramentas de IA/ML da Qlik, práticas e escaláveis, levam a decisões melhores e mais rápidas. A Qlik é referência em integração e governança de dados, oferecendo soluções completas que funcionam com diversas fontes de dados. As análises intuitivas da Qlik revelam padrões ocultos, capacitando as equipes a enfrentar desafios complexos e aproveitar novas oportunidades. A Qlik é uma parceira estratégica e sua experiência e plataforma com tecnologia agnóstica tornam seus clientes mais competitivos. Para mais informações, acesse www.qlik.com/pt-br.

© 2025 QlikTech International AB. Todos os direitos reservados. Todos os nomes de empresas e/ou produtos podem ser nomes comerciais, marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas dos respectivos proprietários aos quais estão associados.

FONTE Qlik