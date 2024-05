Chamada de trabalhos para o 2º Seminário Acadêmico de Economia do Mercado da Arte FGV EESP FGV INVEST

SÃO PAULO, 28 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- O Centro FGV INVEST, da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas, anuncia edital para receber trabalhos para o 2º Seminário Acadêmico de Economia do Mercado da Arte FGV EESP FGV INVEST, que acontecerá dia 19 de setembro de 2024, em São Paulo. O seminário será uma oportunidade para que acadêmicos, pesquisadores e profissionais do mercado da arte apresentem suas pesquisas científicas e aplicadas relacionadas à economia do mercado da arte.

Interessados em participar do edital devem enviar até 31 de maio de 2024 um resumo de seus trabalhos com até 1.000 palavras incluindo objetivo, metodologia e principais resultados obtidos ou esperados. O resumo deve conter, também: título, nome(s) e sobrenome(s) do(s) autor(es), instituição relacionada (Universidade, Instituto, Centro de Investigação, organismo público ou privado, empresa, etc.), endereço, cidade, país, e-mail e tema em que a pesquisa está inserida. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected].

O edital é direcionado para mestrandos, mestres, doutorandos, doutores, pós-doutorandos, pós-doutores, pesquisadores, docentes, profissionais e formuladores de políticas das áreas de economia, administração de empresas, administração pública, arte, história da arte, direito, sociologia, psicologia e outras, que tenham como objeto de estudo o mercado da arte sob o ponto de vista da economia. A Comissão Científica que analisará os trabalhos será composta por Ana Luiza Vieira Santos, Ana Paula Moreno, Jairo Laser Procianoy, José Vidal Bellinetti, Katya Hochleitner, Martin Rahal, Paulo Sergio Tenani e Thierry Chemalle, todos participantes do grupo de estudos de Economia do Mercado da Arte da Escola de Economia da FGV SP (https://eesp.fgv.br/centros-de-estudos/fgv-invest).

Os trabalhos a serem inscritos devem versar sobre Mercado de Arte, Economia do Mercado de Arte, Economia da Arte, Investimentos em Arte, Finanças em Arte, Sistema da Arte, Gestão das Artes, Gestão Cultural, Agentes, Estruturas e Dinâmicas do Mercado de Arte, Avaliação e Precificação de Arte, Direito e Regulação da Arte, Marketing e Marca de Arte, Colecionismo e Práticas de Arte, Arte e Globalização, Arte e Tecnologia, Arte e Política Cultural, Arte e Responsabilidade Social e Ambiental, Arte e Soft Power, Autenticidade e Procedência da Arte, Arte e Mercado de Trabalho, ou, ainda, Educação e Mercado da Arte.

O edital é o primeiro passo de preparação para o seminário programado para acontecer em setembro próximo.

Trata-se de uma iniciativa diferenciada no Brasil para estudar a 'Economia da Arte', conhecida em inglês como Art Economics, que analisa dados econômicos na criação, distribuição e consumo de obras de arte, de literatura e de produtos criativos similares, assim como o comportamento dos produtores, compradores, governos, distribuidores, investidores e demais agentes do mercado da arte. Para isso, a Economia da Arte utiliza métricas econômicas e econométricas.

Desde agosto de 2016, profissionais com experiências multidisciplinares fazem parte do Grupo de Estudos de Economia do Mercado da Arte do FGV INVEST ligado ao Centro FGV INVEST, da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas. As atividades desse grupo incluem a análise de textos acadêmicos, livros, relatórios e publicações com foco na economia do mercado da arte, assim como no papel da estética e das artes na economia. Papers, webinars, artigos, pesquisas, cursos na graduação e pós-graduação e o seminário são algumas das iniciativas geradas a partir do trabalho desse grupo de especialistas.

Para mais informações:

Planin Comunicação Empresarial – www.planin.com

Angélica Consiglio, Beatriz Imenes e equipe

(11) 2138-8900 – [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2423592/FGV.jpg

FONTE FGV