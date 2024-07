Chega ao Brasil o novo monitor UltraGear OLED 27" da LG com 0,03ms de tempo de resposta e ainda mais brilho

Com produção nacional, o produto tem recursos exclusivos para os gamer mais exigentes

SÃO PAULO, 10 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Chega ao mercado brasileiro, neste mês de julho, o novo monitor gamer high-end da LG. Trata-se do UltraGear OLED de 27" (27GS95QE-B). Produzido em solo brasileiro, o produto é o novo aliado dos players mais exigentes para vencerem qualquer desafio de sua gameplay com a impressionante taxa de resposta de apenas 0,03ms (GtG).

Novo Monitor Gamer LG UltraGear OLED 27” conta com resolução Quad HD e a tecnologia HDR400 True black. Foto: Divulgação LG.

A qualidade de imagem também é destaque do lançamento: o produto oferece uma experiência de jogo ultra imersiva a partir da combinação da tecnologia OLED e do padrão DisplayHDR™ 400 True black, que associados a resolução da tela em QHD (2560 x 1440) e a taxa de contraste de 1,5M tornam os detalhes dos jogos ainda mais realistas tanto em áreas claras de brilho intenso presentes nos jogos de simuladores e RTS, como em áreas extremamente escuras presentes nos jogos de FPS, para que os gamers se sobressaiam em qualquer tipo de jogo.

Outro destaque do UltraGear OLED é o brilho de 275 nits em uso padrão e que pode atingir picos de até 1000nits e a alta fidelidade de cores no padrão DCI-P3 com fidelidade de 98,5% (Typ) garantindo uma experiência de jogo vívida e imersiva até nos cantos extremos dos mapas dos jogos.

Este monitor de 240Hz tem taxa de atualização adaptative sync, o que o faz ser compatível com as principais plataformas de placas de vídeo do mercado: tanto para G-SYNC® da NVIDIA, como para o AMD FreeSync™ Premium Pro. Assim, a transição de quadros ao longo dos jogos se torna extremamente fluída eliminando os "rasgos de tela".

Quanto ao visual, o UltraGear traz uma nova iluminação hexagonal e um design sem bordas. A base ajustável suporta giro, inclinação e altura, assim, para mais conforto durante o uso. O lançamento ainda conta com entrada HDMI, controle remoto para ligar, desligar, ajustar o som, mudar de modo e ajustar outras funcionalidades. O usuário também pode conversar por voz enquanto joga, conectando-se facilmente com a saída para fone de ouvido de 4 polos.

Para Leonardo Almeida, gerente sênior de IT e B2B da LG Brasil, o lançamento vai agradar em cheio o público gamer brasileiro. "Os modelos da linha UltraGear da LG têm sido amplamente reconhecidos e são referência de alta qualidade para o segmento gamer. O lançamento do nosso monitor gamer OLED de 27 polegadas reforça o nosso compromisso em proporcionar a melhor experiência de jogo aos players mais exigentes", destaca Almeida.

O LG UltraGear OLED tem preço sugerido de R$ 5.499 no PIX e durante o período de 08 de julho a 08 de agosto de 2024 oferecerá em seu site aos interessados, o cupom MNTOLED10 exclusivo de 10% de desconto para a compra do produto.

Especificações técnicas:

Modelo: 27GS95QE-B

Cor: Cinza e Roxo

Tipo de Tela: OLED de 27"

Tratamento de Superfície: Anti-reflexo

Ângulo de Visão: 178º (R/L) / 178º (U/D)

Resolução Máxima: QHD (2560 x 1440) (16:9)

Brilho: 275cd/m² (típ.)

Contraste: 1500000:1 (típ.)

Tempo de Resposta: 0.03ms (GtG)

Taxa de Atualização: 240Hz

Gama de cores: DCI-P3 98.5% (CIE1976)

Profundidade de Cores (nº de cores): 1.07B

Densidade de Pixels (Pixel Pitch): 0.2292 x 0.2292mm

HDR: HDR 10

VESA DisplayHDR™: DisplayHDR™400

Crosshair: Sim

RGB LED: Iluminação Hexagonal

OnScreen Control: Sim

VRR: Sim

Black Stabilizer: Sim

Modo Leitura: Sim

NVIDIA G-Sync™: G-SYNC Compatible

Efeito HDR: Sim

Cor Calibrada de Fábrica: Sim

FPS: Sim

Economia Inteligente de Energia: Sim

VESA Adaptive Sync: Sim

Dynamic Action Sync: Sim

Color Weakness: Sim

AMD FreeSync™: FreeSync Premium Pro

HDMI 2.1: Sim (2ea)

Saída de Fone de Ouvido: Sim (4 polos. Som + Mic)

DisplayPort 1.4: Sim (1ea)

Fone de Ouvido DTS: Sim

Controle remoto: Sim

Ajustes de Posição: Inclinação (-5~15°), Altura (110mm), Giração (-10~10°) e Pivô (Anti-horário)

Dimensões com suporte (L x A x P): 604,4 x 574,4 x 258mm (para cima); 604,4 x 464,4 x 258mm (para baixo)

Peso com suporte: 7,35 Kg

